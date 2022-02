Batalla campal a l'UPF davant l'expulsió de S'ha Acabat d'un acte

Imatge de l'enfrontament a l'UPF cedida pel vicepresident de S'ha Acabat @JordiSalvadoRub





Aquest migdia, mMembres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han fet fora a integrants de l'associació estudiantil S'ha acabat! d'una mostra d'associacions al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).





Segons fonts de la UPF, un grup de membres del Sepc s'han enfrontat als de S'ha acabat amb l'objectiu d'expulsar-los del campus, on totes dues entitats tenien parades en la fira perquè estan registrades en l'esdeveniment, autogestionat pel Consell d'Estudiants de la institució.





En diversos vídeos penjats a xarxes socials, es veu forcejament entre diverses dotzenes de persones i l'ús de pots de fum al pati de la facultat.





La portaveu del Sepc, Marta Daviu, ha detallat que el seu objectiu era "fer front" a S'ha acabat pels seus, al seu judici, vincles amb l'extrema dreta i també manifestar-se en contra de la Llei de Convivència Universitària.





Al seu torn, el vicepresident de S'ha acabat, Jordi Salvadó, ha lamentat l'actitud hostil del grup d'unes 50 persones, que han envoltat la carpa, insultat, amenaçat, coaccionat i empès" als membres de la seva entitat fins a tirar-los del campus i provocant algunes lesions físiques, i ha avisat que el denunciaran davant els Mossos d'Esquadra.









Les primeres reaccions a aquests fets ha arribat per part del col·lectiu de Professors Universitaris per la Convivència que ha demanat al rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Oriol Amat, que condemni l'expulsió.





En una carta, han lamentat l'"assetjament violent" que han sofert els estudiants de S'ha Acabat!, als qui --en la seva opinió-- se'ls ha impedit l'exercici de la seva llibertat d'expressió.





La plataforma ha considerat que la violència estudiantil és un fenomen en alça en les universitats catalanes i ha subratllat que "quan un sol estudiant de la Pompeu Fabra no és lliure d'expressar les seves idees, tampoc ho són els altres", per la qual cosa han demanat al rector i el seu equip que prenguin les mesures necessàries perquè no es repeteixin situacions com la d'aquest dimecres.





Per una altra banda, Vox ha registrat una petició de compareixença al Parlament de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis, perquè doni explicacions sobre la "violència exercida" contra l'associació estudiantil.





En l'escrit, han demanat a la consellera que comparegui en la Comissió de Recerca i Universitats per a donar explicacions sobre aquest succés, en el qual un grup de membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) s'han enfrontat als de S'ha acabat per a expulsar-los del campus de la Ciutadella, on s'estava celebrant aquesta mostra.





També Vox ha sollicitat la compareixença del rector de la UPF, Oriol Amat, en la Comissió de Recerca i Universitats pels mateixos motius.





















El President del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa també ha mostrat la seva indignació a les xarxes socials.













Per una altra banda el Sindicat d'Estudiants s'han defensat argumentant en un tweet que "No permetrem que discursos reaccionaris, xenòfobs, racistes, masclistes i vinculats a l'extrema dreta es passegin per la universitat.Seguim lluitant contra l'espanyolisme que vol destruir la nostra educació!✊🏽".