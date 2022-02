​El Cirque du Soleil aixeca a l'Hospitalet de Llobregat la seva primera carpa a Europa després de dos anys d'atur

El circ, l'espectacle més antic de la història de la humanitat, ha patit, com totes les activitats culturals, una recessió forta com a conseqüència de la pandèmia. Aquest ha estat el cas de la gran empresa multinacional del sector circense, el Cirque du Soleil que, de fet, va haver d'aturar la seva activitat durant pràcticament dos anys, amb les conseqüències laborals i financeres consegüents. Però així que ha vist la possibilitat de remuntar el vol, ho ha fet i ja torna a estar de gira pel món. Pel que fa concretament a Europa, ha estrenat a Londres, al Royal Albert Hall , el seu nou espectacle “ Luzia ”, on romandrà fins a mitjans de març-.







Però la seu londinenca del circ és un local estable, per això serà a Espanya on ha decidit muntar la seva primera carpa al continent europeu després de tot aquest temps d'atur. Serà al Districte Cultural del terme municipal barceloní de L'Hospitalet de Llobregat on aquest matí ha tingut lloc precisament la cerimònia d'alçat dels seus laterals. 500 columnes que tanquen una carpa que arriba als 25 metres d'alçada i està sostinguda per quatre torres d'acer, cosa que permet suportar vents de fins a 120 quilòmetres hora.





Un cop sobrepassem la ciutat sanitària de Bellvitge, albirem ja la imatge del circ que s'ha situat al costat del camp de futbol municipal. Tot està preparat per fer l'operació. L'equip tècnic ens proveeix de armilla i casc i imparteix severes normes de seguretat. Està al capdavant de Javier Pérez González i compta fins i tot amb la presència d'una ATS per tal d'atendre qualsevol incidència que s'hi pogués presentar.





Un cop disposat, penetrem sota l'interior de la carpa i apareix al punt la quadrilla que ha de procedir a l'aixecat dels 500 pivots laterals, fet que es realitza en una sèrie de fases successives seguint les ordres que rep del capatàs. L'operació es desenvolupa amb rapidesa, eficàcia i sense cap novetat.





Finalment, i ja a l'aire lliure, Charlie Wagner , portaveu del circ, ens comenta que, en aquest nou espectacle, resultat d'un any de preparació, hi intervenen 43 artistes, amb l'ajuda de 37 tècnics i 25 persones en tasques auxiliars.





La carpa del Cirque du Soleil té una capacitat de 2.600 espectadors i començarà les actuacions de “Luzía” el 17 de març. Després de la vostra estada a L'Hospitalet de Llobregat té previst anar a Ginebra, Alacant i Madrid.