El jazz català, la gran aposta de la 41 edició del Festival de Jazz de Terrassa

La 41 edició del Festival de Jazz de Terrassa (Barcelona), que se celebrarà del 9 al 27 de març, ha programat una cinquantena de concerts i activitats repartides per vint emplaçaments a la ciutat.





L'organització ha explicat en un comunicat que el certamen ha apostat pel jazz del panorama català, així com per noves figures de primer nivell internacional com el contrabajista i compositor Christian McBride i nous talents com el saxofonista Immanuel Wilkins, que estarà per primera vegada a la ciutat, igual que el pianista Emmet Cohen.





També s'estrenaran les formacions Barcelona Art Orquestra i The Cuban Swing Express, aquesta última dirigida per Iván 'Melón' Lewis, que debuta a Catalunya després de guanyar el premi Grammy 2021 al Millor Disc de Jazz Llatí; a més, en l'agenda també hi ha prevista l'actuació de la cantant Carme Canela i la saxofonista Irene Reig.





Segons afirma la coordinadora del festival, Susanna Carmona, la programació és el resultat "d'haver sabut captar el pols a les noves tendències".





El 'Jazzterrasman', el guardó que es lliura per a reconèixer la trajectòria d'un artista, serà per al pianista Ignasi Terraza, vinculat a la localitat vallesana des de 1985 i l'organització ha destacat la seva "incessant imaginació, un sentit del swing inigualable i un extraordinari domini del piano".





Aquesta 41 edició recupera cites a l'aire lliure com els escenaris en la plaça Vella i Catalunya de la localitat i els concerts s'estendran pel Vallès Occidental, entre la vintena d'emplaçaments previstos en aquestes tres setmanes.