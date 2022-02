Nàpols - FC Barcelona: obligats al triomf per passar a vuitens d'Europa League

El FC Barcelona viatja aquest dijous a Itàlia per enfrontar-se a les 21:00h al Nàpols en un partit que tots dos necessiten guanyar si volen passar a vuitens de final de l'Europa League.





El lateral del Barįa, Jordi Alba /@EP





A l'anada, que es va disputar la setmana passada al Camp Nou, els blaugranes no van poder passar de l'empat (1-1). Així doncs, necessiten guanyar al partit de tornada si volen classificar-se. Però cal recordar que ja no existeix la regla del factor doble dels gols fora de casa si els 180 minuts acaben en empat. Per tant, comencen la tornada en igualtat de condicions i, en cas de complir-se el temps reglamentari amb el marcat novament en taules, passarien a la pròrroga i, de seguir així en acabar-la, als penals.





Però per no temptar la sort, els homes de Xavi sortiran a guanyar i intentaran avançar-se al marcador com més aviat millor. A la roda de premsa prèvia al matx, l'entrenador del Barça ha explicat que intentaran “ser dominadors en el joc”. Creu que si estan al nivell dels partits anteriors, tenen “moltes opcions de passar l'eliminatòria”.





I és que encara que a aquest Barça li ha faltat molt atreviment en atac i molt gol, sembla que els comencen a recuperar en els últims enfrontaments. Van vèncer per 1-4 el València en l'últim matx de la Lliga, van marcar dues dianes a l'Espanyol en un partit que va acabar en taules i a la jornada van golejar l'Atlètic (4-2).





TER STEGEIXEN: "HAUREM DE DONAR-HO TOT PER VÈNCER"





Al davant tindran el Nàpols, un equip que lluita per guanyar la lliga italiana encara que a l'última jornada va empatar davant el seu rival. L'enfrontament al Camp Nou es va viure com un partit de Champions, on tots dos equips van demostrar estar a un alt nivell. Per aquesta raó, el porter Ter Stegen ha opinat que hauran de "patir" en un matx en què hauran de "donar-ho tot per vèncer" .





"Significaria molt per a nosaltres passar l'eliminatòria. Estem jugant molt millor que fa uns mesos, la identitat del club es veu al camp. Tenim molts joves, estan aprenent a disputar aquest tipus de partits on no hi ha marge d'error", va comentar porter blaugrana a la roda de premsa prèvia al partit.







"Les darreres setmanes hem fet un pas endavant i hem millorat en molts aspectes. Xavi té una idea molt clara per al nostre joc, però no podem canviar d'un dia per l'altre. Estem canviant, gaudint i els resultats arribaran. Quan estàs convençut de el que fas i saps el que has de fer tens aquesta tranquil·litat”, va afegir.