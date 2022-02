Lluïsa Moret: "Al PSC estem preparats per governar"

Lluïsa Moret es defineix com a socialista, feminista i servidora pública/ @CatPress











A l'últim congrés del PSC, es van fixar les bases del nou model de partit que lidera Salvador Illa . A la seva nova executiva, Illa va designar Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, per portar la gens fàcil Viceprimera Secretària Àrea Organització i Acció Electoral, convertint-se en la segona dona que ocupa aquest càrrec.





Moret és llicenciada en Psicologia i es defineix amb socialista, feminista i servidora pública. Entén la política com un servei i aquest s'ha de fer des de la proximitat. Amb Lluïsa Moret hem parlat per conèixer els seus punts de vista.







- Fa uns dies es va celebrar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Quina valoració en fa?

- Que els governs es reuneixin és una bona notícia. La nostra valoració és positiva, perquè vol dir que hi ha una normalització de les relacions institucionals entre els governs, el català i l'espanyol. Creiem que els acords que s'han pres són acords importants, de coses que estaven pendents fa temps. Però, sobretot, es tracta de consolidar la dinàmica d'això, dialogar, acordar i pactar. Per tant, que es reuneixi la Comissió, que hi hagi continguts i que aquests continguts funcionin i s'arribi a pactes, em sembla que és molt positiu.





-Totes les reclamacions històriques que estaven pendents, es poden solucionar en aquesta comissió, amb la taula de diàleg, o són coses incompatibles?

-Són totalment compatibles. Nosaltres sempre reclamem tres espais, que són els que es van pactar al seu moment: un institucional que és aquest, la bilateral. Després hi ha la Mesa de Diàleg important entre governs per anar abordant i arribant a acords transcendentals a l'hora de normalitzar les relacions. I després hi ha un tercer espai, que és el que sempre reclamem, sobretot, el nostre Primer Secretari, Salvador Illa , que és el diàleg aquí entre catalans. A més dels dos espais que creiem imprescindibles, ens agradaria que es convoqués la Taula de Partits per dur a terme un diàleg a Catalunya . Per tant, no és que siguin compatibles, sinó que calen els tres espais. Creiem que és important que es donin tots tres, cadascun amb els seus continguts, que són absolutament complementaris.





-¿Creu que el president Aragonès acceptarà la Taula de Partits?

-Fins ara no, però pensem que hi ha una evolució. Nosaltres som optimistes, positius i creiem que hi ha hagut una evolució per part d'ERC i en aquest cas per part de Pere Aragonès si volem que avanci Catalunya, que sigui el país que volem tots i totes. Que avancem en tots els àmbits de la vida pública: acadèmic, econòmic, cultural. Cadascú té el seu ritme i hi ha un camí en què veiem avenços. Per exemple, la reunió de l'altre dia entre Illa i Aragonès, que posa sobre la taula aquest tema. Illa li va dir "treballarem per fer avançar Catalunya, sumarem".





-¿En aquesta taula de diàleg dels partits es podria fer una reflexió en profunditat de totes les conseqüències que ha ocasionat el procés a Catalunya?

-Doncs no ho sé bé. El contingut ho hauríem de pactar les parts implicades. Però crec que més que fer una reflexió sobre el 'procés', la part que comparteixo plenament i que no es cansa de repetir Salvador Illa és 'passar pàgina'. Crec que això és el que ens interessa a Catalunya, als catalans i a les catalanes. Passar pàgina de deu anys que evidentment han estat improductius i no han beneficiat per res Catalunya ni els catalans i, per tant, nou rumb i a treballar per aconseguir noves metes, de millora a l'autogovern, al finançament, etcètera. Aquest és el camí on ens hem de situar. Valorar coses que han estat, de vegades no és la millor manera de tirar endavant. Cal cercar objectius de futur.









-Al Parlament, sembla que la situació creada per determinats grups no està ajudant gaire la pacificació o el treball normal. Com contempla el PSC la situació al Parlament i quina creu que pot ser la solució?

-Nosaltres sempre hem parlat de la lògica de la política útil. Arran del que va passar amb la senyora Laura Borràs , la idea és clara. El que ens agradaria és que les institucions catalanes recuperin la seva normalitat i compleixin les seves funcions. El Parlament ha de legislar a favor dels catalans i les catalanes. Els grups parlamentaris han de treballar en aquest sentit i nosaltres és el que volem. Més enllà d'això, tota la resta sobra. Els espectacles que hem vist recentment no ajuden. Per tant, el que està fent el PSC és treballar amb tots els instruments possibles a la lògica de generar un clima positiu, propositiu i necessari perquè des del debat i el contrast polític s'avanci. S'han de crear instruments útils legislatius, alguns dels quals estan pendents, altres dels quals s'han d'impulsar. I mentre ens entretenim en altres coses, no s'està treballant pel que toca.





-Ja portem un any del nou Govern i especialment la presidenta del Parlament, no ajuda gens a tornar a la normalitat d'abans del procés.

-És evident que parlem d'un govern fràgil, fragmentat i enfrontat internament, cosa que no ajuda ningú i menys Catalunya . Ho veiem per exemple a la taula de diàleg, que qui va és ERC i no ho fa Junts que també forma part del Govern. Per tant, és clar que aquest govern no és el que necessitem per crear el futur que volem. El que fem des del PSC, visible, perquè no pot ser que tinguem un govern fràgil que no pren decisions i del que destaquem la inacció i la no gestió. Jo crec que això és evident i en un context tan complex com aquest, ja que estem en un moment que hauríem de sortir de la pandèmia en tots els aspectes, no només sanitaris, també socials, econòmics o anímics, no veiem aquesta orientació per part del govern. Per això nosaltres estem construint una alternativa. Quan Salvador Illa va decidir construir un govern alternatiu era per això, perquè no podem estar aturats i hem de posar propostes sobre la taula, sobretot des d'una perspectiva de política útil. I quan toca estendre la mà per avançar, doncs també. Insisteixo, la utilitat pública és el més important. Però el que és clar, com deies, és que, en aquest primer any de govern independentista, veiem més del mateix , no és una novetat respecte als darrers deu anys.





-¿Això vol dir que amb aquest panorama s'acabarà la legislatura?

-Encara que és un govern fràgil i fragmentat hi ha un interès en comú, per la qual cosa no ho tinc clar. Crec que la legislatura es mantindrà el màxim possible, encara que cada dia veiem episodis de diferències, confrontació i recel La legislatura, si s'esgoten, millor, però és clar, si s'esgoten bé. Crec que hi haurà govern, que durarà.





-Amb aquesta idea de la proximitat que té el seu partit van constituir “el govern alternatiu”. Com s'està treballant des de les institucions on esteu? Com articuleu les necessitats que us van arribant?

-Lògicament, la idea és la coordinació entre els diferents espais i nivells institucionals perquè tenen rols diferents, però cal treballar conjuntament. La nostra implantació municipal és molt important i això és ara una de les prioritats, estar al peu del canó, treballar per als veïns, donar resposta als problemes, consolidar bons serveis públics, garantir drets des del nivell municipalista. Ens ajuda molt a governar institucions supramunicipals com la Diputació de Barcelona o l'Àrea Metropolitana. Són grans institucions amb recursos i així ho han demostrat durant la pandèmia. La Diputació de Barcelona va ser la primera institució catalana que va preparar un pla de xoc, de suport als municipis. Aquestes institucions són molt importants i també treballem de manera coordinada lògicament amb les necessitats reals del territori. A partir d'aquí treballem a altres nivells i en aquests altres nivells hi ha el Parlament. Aquest govern alternatiu que dèiem abans té a veure amb aquesta oposició clara, que construeix alternatives i està pendent del país, no com altres oposicions que hem vist . Una oposició que és capaç de posar sobre la taula propostes estudiades i rigoroses com va fer Salvador Illa a la reunió amb Pere Aragonès: on li va presentar 43 propostes pensades, rigoroses, contrastades amb el territori i que sorgeixen de les necessitats reals dels diferents entorns, de les diferents comarques. La lògica és estar coordinats i preparats perquè som de debò alternativa, estem capacitats per governar.





-¿El congrés va ser la reafirmació de la cohesió del PSC?

-Del congrés sortim forts, cohesionats i preparats per governar. L'organització, la seva idea, és treballar perquè sigui aquest instrument útil que ajudi a tenir els millors resultats electorals tant pel que fa a Catalunya com a municipal. Volem créixer als territoris, on tenim menys implantació, per això estem treballant per crear noves candidatures on no tenim tanta representativitat i evidentment doncs ajudem i ens consolidem on estem governant. A més, volem establir aliances amb iniciatives progressistes d'esquerres amb què compartim projectes i plantejaments. La idea és créixer, consolidar-se i millorar la implantació territorial de cara a les municipals amb aquesta lògica, de ser una alternativa real, de poder donar solucions reals a problemes reals i d'establir vincles amb els ciutadans i ciutadanes com sempre hem fet als municipis . Al final, el que és important per a nosaltres és la vida quotidiana i la vida quotidiana té a veure amb línies estratègiques, però també amb garantia de drets, millora de serveis públics i amb garanties de necessitats bàsiques. Aquí estem, treballant en aquesta lògica. Treballem conjuntament amb l'àrea de política municipal i, sobretot, donant suport, donant recursos i instruments a agrupacions, federacions, a la implantació al territori que per a nosaltres és l'estructura més important.





-Com a secretària d'organització, la primera batalla electoral a què s'enfrontaràs serà la municipal, ¿com està preparant aquesta propera cita electoral?

-Això va ser des del Congrés extraordinari del desembre en què ja va quedar molt clar que hi ha un camí molt important que és governar Catalunya. Aquest és el nostre objectiu final per contrarestar totes les coses que estem dient en aquests moments. Però, evidentment, en aquest camí hi ha una parada estratègica que són les municipals. El 28 de maig del 2023 és la data de les eleccions municipals que són fonamentals. Perquè també entronquen amb l'essència del PSC, un partit municipalista, que està molt arrelat al territori. Entenem la lògica de la política útil i aquesta política útil es fa des de la proximitat. Una proximitat que són els municipis. Com ho estem fent? Doncs al seu moment jo vaig rebre un encàrrec en assumir la viceprimera secretaria vinculada a l'organització, és justament això.





Augmentaran el nombre de candidatures a les properes municipals ?

-Estem treballant per això, però ara el que toca és governar. Amb el context que tenim, on hem de sortir d'aquesta crisi, el que importa és això; governar donar solucions i alternatives allà on no governem per fer una oposició útil. Però si volem ampliar i créixer i estem a disposició de tenir més candidatures.





-¿En les properes eleccions, la presència de dones encapçalant les llistes augmentarà?

-Amb la normalització que dèiem. Les nostres resolucions són molt clares i les nostres candidatures són paritàries, cremallera, i allà on trobem lideratges femenins, que n'hi ha, encapçalaran les llistes. Treballarem des del respecte a la igualtat i hi haurà candidats i candidates. Crec que en els darrers anys ha crescut d'una manera important significativa, sobretot al PSC, les dones liderant candidatures. I això que no n'hi ha prou, perquè el percentatge és baix, el PSC és el que més ha aportat.





-Ets la segona dona que ocupes el càrrec d'Organització i Acció electoral del PSC, tens un perfil feminista, municipalista i sensibilitat pels temes socials. Com conjugues els tres perfils?

-Crec que justament per això. Quan Salvador Illa em va fer la proposta, allò que em va posar sobre la taula era això. Bàsicament que contempli tota aquesta lògica: el municipalisme, l'aposta inqüestionable per la igualtat de gènere i evidentment la justícia social com a base de qualsevol actuació i sensibilització social a les necessitats del territori. Crec que són atributs que el que fan és orientar aquesta secretaria cap a aquells elements que són imprescindibles i essencials a la nostra idea de la política i del socialisme. Al darrer Congrés parlàvem de tres elements fonamentals que són el feminisme, l'ecologisme i la política social. Eren els tres eixos estratègics al Congrés de l'any passat. Crec, humilment, que puc aportar amb la meva experiència, el meu perfil. En l'aspecte feminista, la justícia social, la proximitat i l'ecologisme perquè les polítiques de societat també es basen en la lluita contra el canvi climàtic. Hi ha dues crisis ara que es creuen permanentment, que són la climàtica i la social. Van unides, no ens podem plantejar en la lògica de la sostenibilitat una mirada que exclogui l'altra. És qüestió d'equilibri si no ho treballem difícilment aconseguirem avançar. Un exemple perfecte és la pobresa energètica. Parlem amb barris amb dificultats i deficiències vinculades a deficiències ambientals i això genera situacions socials complicades.







-Davant aquesta situació, per resoldre temes de pobresa energètica etcètera. Ets partidària de la col·laboració publicoprivada?

-Sí, totalment. Crec que a l'agenda 2030, hi ha els objectius. Per aconseguir els 17 objectius de desenvolupament sostenible universal, objectius de la ciutadania, són necessàries aliances amb tots els agents socials i econòmics que intervenen. Aquí és on se situa aquesta lògica publicoprivada de coresponsabilitat , amb una mirada de transformació global, amb totes les garanties en aquesta relació. És necessari perquè els reptes a què ens enfrontem són tan complexos a nivell internacional que necessitem totes les mirades: acadèmiques, socials, institucionals. Hi ha una mirada, que és la que s'imposa des de la innovació social, que és la quàdruple hèlix, fonamental.





-Ens apropem al 8M, amb el feminisme dividit, on se situa el PSC?

- S'han viscut moments diferents al llarg de la història del moviment feminista i crec que hi ha una cosa més enllà dels matisos que ens uneix i és la defensa dels drets de les dones i l'eliminació de qualsevol discriminació per tema de gènere. Això està per damunt de tot. Després, evidentment, hi ha opinions diferents pel que fa a temes concrets. Des del PSC apostem per la igualtat, pel feminisme . Per la igualtat efectiva entre homes i dones. Crec que hem donat exemple sempre que hem governat. Els avenços més importants sobre la llibertat de les dones s'han trobat amb governs socialistes i aquí també amb el tripartit. No només des de la perspectiva legislativa sinó també executiva. S'ha transformat la vida dels homes i les dones al nostre país. Però és veritat que no n'hi ha prou, cal continuar, hi ha coses a resoldre i tenim grans amenaces de la dreta populista més radical que nega les polítiques de gènere, la violència masclista. Davant d'aquesta amenaça el feminisme està unit, més enllà dels matisos. Crec que estarem unides i units perquè és un moviment social que té a veure amb els models igualitaris, amb els models de garanties de drets i això implica dones, però també homes. I el PSC es presenta així, aixecant la veu i posant enlaire quines són les reivindicacions que tenim que. Aquesta és la nostra posició de sempre i serà així sempre.









