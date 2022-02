Casado no dimiteix i presidirà el PP fins al congrés extraordinari del mes d'abril

El líder del PP, Pablo Casado /@EP





Els 'barons' del Partit Popular han accedit que Pablo Casado continuï en el seu càrrec fins al proper congrés extraordinari del partit que se celebrarà els dies 2 i 3 d'abril, segons consta al comunicat que han pactat.







La reunió entre Pablo Casado i els barons territorials, que va tenir lloc aquest dimecres a la nit a la seu del PP --després d'un breu recés-- va superar les quatre hores de durada després d'un intens debat, i va acabar passades les 01: 30h de la matinada. I en dit en trobada, la majoria dels presidents van demanar al líder del PP que dimitís ja, sense esperar.





Però Casado vol aguantar al seu càrrec almenys fins a la Junta Directiva de dimarts, segons han informat a Europa Press fonts populars, i va aconseguir convèncer els barons perquè li permetin seguir liderant el PP de forma simbòlica fins al congrés extraordinari que tindrà lloc entre els dies 1 i 2 d'abril.







SUPORTARÀ A FEIJÓO I NO CONCORRIRÀ COM CANDIDAT EN EL CONGRÉS NACIONAL





A canvi, Pablo Casado es va comprometre a dues coses . La primera, donar suport a Feijóo quan aquest decideixi avançar i agafar les regnes del partit. La segona, que no concorrerà com a candidat al següent congrés nacional.





Sobre això d'Alberto Núñez Feijóo, el president de la Xunta va traslladar aquest dimecres a la nit als barons del PP , a la reunió que van mantenir a la seu nacional amb Pablo Casado, que està a disposició per agafar les regnes del Partit Popular .





Així ho va recollir Galiciapress, que va afegir que Feijóo vol ser elegit pels militants del partit en un congrés nacional , i no preveu poder agafar ja les regnes del PP a través d'un Comitè Executiu del partit, segons van indicar fonts de l'equip del mandatari gallec.









"Agraeixo que pensin que sóc una persona adequada per presentar-se. Però segur que hi ha altres persones que també són adequades", va afirmar a la sortida de la reunió davant dels mitjans de comunicació.







No obstant, els líders territorials semblen tenir clar que serà Feijóo qui deixi Galícia per fer el salt a Madrid. Carlos Iturgaiz , el president del PP basc, assenyalava: “Quan dic que el senyor Feijóo ha de fer un pas endavant, estic dient clarament que el senyor Casado ha de fer un altre pas al costat”. Per la seva banda, el president del PP de Múrcia, Fernando López Miras, afegia: “La solució és Feijóo ”.





CUCA GAMARRA, COORDINADORA GENERAL





D'altra banda, fins que se celebri el congrés nacional, serà Cuca Gamarra la que se situï al lloc de coordinadora general del PP . Un congrés que, per part seva, organitzarà l'eurodiputat Esteban González Pons. Serà ell qui dirigeixi el comitè organitzador de la reunió, que estarà compost per un membre de cada organització territorial.