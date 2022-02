Telefónica guanya 8.137 milions el 2021, cinc vegades més que l'any anterior

Telefónica va guanyar 8.137 milions d'euros el 2021 /@EP







Telefónica va guanyar 8.137 milions d'euros el 2021, un resultat que multiplica per cinc els beneficis que va obtenir l'any anterior gràcies als extraordinaris aconseguits amb la venda de torres de telecomunicacions de Telxius i la fusió de la seva filial britànica.





La companyia ha facturat 39.277 milions d'euros, un descens interanual del 8,8% en termes absoluts, però un 2% més en termes orgànics, atès que la filial britànica deixa de pertànyer al perímetre del grup. El seu impacte en els comptes es veurà reflectit via dividends, segons les dades remeses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





El benefici operatiu abans d'amortitzacions (Oibda) ha estat de 21.983 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 62,9% en termes absoluts i d'un 1,4% en termes orgànics respecte a 2020.





S'ha beneficiat de les plusvàlues d'11.000 milions d'euros en les operacions de venda de torres de telecomunicacions i la filial amb Costa Rica, així com la creació de la filial conjunta amb Liberty al Regne Unit i els vehicles de fibra amb socis.





No obstant això, en l'últim trimestre, la companyia ha registrat pèrdues netes de 1.198 milions d'euros i una caiguda d'Oibda de 63,7%, fins als 1.363 milions d'euros, per la provisió de 1.500 milions per al pla de sortides voluntàries a Espanya i una deterioració de 353 milions d'euros associat al Perú.





A més, la companyia ha reduït el seu deute en un 26% fins als 26.032 milions d'euros, mentre que el flux de caixa és de 2.648 milions tenint en compte les inversions per espectre.





L'impacte dels tipus de canvi ha estat de 1.012 milions d'euros en ingressos, mentre que la inversió en infraestructura (Capex) s'ha disparat un 24% pels pagaments d'espectre fins als 7.267 milions d'euros.





El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha destacat els "sòlids resultats" i la reducció de deute mitjançant el tancament d'operacions corporatives.





"Seguim millorant la nostra posició competitiva als principals mercats, impulsant la consolidació al Regne Unit i el Brasil, així com adquirint espectre addicional al Regne Unit, Espanya i el Brasil i millorant la qualitat de la xarxa a Alemanya", ha subratllat Álvarez Pallete.





Telefónica ha complert amb la 'guidance' millorada que va aportar a final d'any als mercats i aposta per repetir comportament el 2022 amb creixements d'un dígit baix d'ingressos i oibda i un capex que representi el 15% de les vendes.





CLIENTS I REGIONS



La companyia ha tancat l'any amb 344,9 milions d'accessos minoristes, un 1,5% més que l'any anterior, i 24,1 accessos majoristes, la qual cosa suposa disparar les línies d'aquest vertical un 7,7% gràcies al creixement del negoci en mòbil.





Així mateix, l'aposta per la fibra òptica del grup continua amb més de 55 milions d'unitats immobiliàries passades per fibra fins a la llar, un 16,8% més que l'any anterior.





La companyia començarà aquest 2022 el desplegament de dues tecnologies capdavanteres com el 5G 'Standalone' o 5G pur i la fibra XGS-PON de fins a deu gigaoctets per segon de velocitat

Telefònica el Brasil ha estat l'única unitat del grup (a part de la desconsolidada filial britànica) que cedeix en ingressos reportats amb un 6,9%, fins als 6.910 milions d'euros.





Espanya ha crescut un 0,1%, fins als 12.417 milions d'euros, mentre que Hispam ho ha fet un 5,5%, fins als 8.362 milions d'euros. Telefónica Alemanya ha augmentat en un 3,1% la seva facturació, fins als 7.765 milions d'euros.





Per la seva banda, Telefónica Tech, la unitat de negocis digitals del grup, ha presentat un creixement del 33,4% fins als 944 milions d'euros després d'accelerar en l'últim trimestre.





La filial ha començat a prestar serveis de connectivitat IoT aquest desembre de forma directa als clients i aquest vertical ha començat a recuperar-se de l'impacte de la pandèmia. Juntament amb les operacions inorgàniques i el creixement en altres àrees, això situa la unitat per sobre dels 1.000 milions d'euros de facturació anualitzada.