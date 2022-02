Borràs reclama a la UE mediar aturar la resolució del conflicte a Ucraïna per "vies democràtiques"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs /@EP







La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat aquest dijous a la Unió Europea (UE) i als diferents organismes internacionals una acció decidida per la resolució del conflicte a Ucraïna per "vies democràtiques" després de l'atac de Rússia .







A l'inici de la segona sessió del ple del Parlament d'aquesta setmana, ha lamentat que el món s'hagi despertat amb la " pèssima notícia " de l'acció militar russa sobre Ucraïna, que considera que podria ser l'inici d'una invasió d'aquest país que , al seu parer, vulnera el dret internacional.





" Lamento que la violència i la guerra es considerin encara un mètode de resolució de conflictes territorials, i apel·lo a la mediació per preservar la vida i els drets humans a Ucraïna ", ha recalcat.





Després de recordar que el Parlament reiteradament s'ha mostrat a favor de la resolució pacífica dels conflictes, ha desitjat “ la fi de les hostilitats i el retorn a la via de la negociació i la diplomàcia ”.





Per a Borràs, la força no s'ha d'imposar per sobre de la democràcia i la negociació "perquè la violència mai soluciona cap conflicte polític".