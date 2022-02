Ucraïna confirma les primeres víctimes després de la invasió militar russa

Volodímir Zelenski, el president d'Ucraïna @ep





Les Forces Armades d' Ucraïna han informat de les primeres baixes després de la invasió militar ordenada de matinada pel president de Rússia, Vladimir Putin , amb set militars ucraïnesos morts a la regió d'Odessa i desenes d'"enemics" caiguts en una localitat de Lugansk.





L'Exèrcit ha confirmat un "intens bombardeig" a zones de l'est d'Ucraïna i Zelenski ja ha donat ordre d'"infligir el màxim possible de pèrdues als invasors" , segons comunicats recollits per l'agència UNIAN. Les forces lleials a Kíev també han informat del suposat enderrocament de diverses aeronaus russes, cosa que el Moscou nega.





Segons les Forces Armades d'Ucraïna, han aconseguit repel·lir un atac de les tropes russes a la

regió de Lugansk, controlada en part pels rebels separatistes, i ha xifrat en 50 els

"enemics" morts, en un context bèl·lic en què el president, Volodimir Zelenski, ha

ordenat actuar amb tot contra l'“ocupació”.