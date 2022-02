Ucraïna trenca les relacions diplomàtiques amb Rússia

El president d'Ucraïna, Volodomir Zelenski, visitant el front @ep





El president d'Ucraïna , Volodimir Zelenski , ha anunciat aquest dijous que el país ha trencat les seves relacions diplomàtiques amb Rússia després de l'operació militar anunciada pel president rus, Vladimir Putin, hores abans.





"Hem tallat les relacions diplomàtiques amb Rússia. Ucraïna s'està defensant i no renunciarà a la seva llibertat", ha asseverat durant un discurs televisat a la nació en què ha matisat que "Ucraïna no para de defensar-se i no lliurarà la seva llibertat" .





Així, ha fet una crida a la població i ha recalcat que el país necessita “tot el suport possible”. "Les forces ucraïneses ho necessiten", ha subratllat.