CaixaBank va atorgar 17.400 milions de finançament al sector agroalimentari el 2021

Caixabank "ha reforçat el compromís per l'entorn rural i el sector agroalimentari espanyol" /@EP





CaixaBank va atorgar 17.400 milions d'euros de finançament al sector agroalimentari durant el 2021 a través d'AgroBank i "ha reforçat el compromís per l'entorn rural i el sector agroalimentari espanyol" amb una xarxa de 1.175 sucursals agro i 3.500 gestors especialitzats.





L'entitat compta amb més de 500.000 clients dedicats a aquest sector, " cosa que suposa un de cada dos professionals " agroalimentaris d'Espanya, segons un comunicat de CaixaBank aquest dijous.





Ha destacat la línia de finançament que es va concedir prèviament de gairebé 10.000 milions d'euros i que va oferir en un any “marcat per catàstrofes naturals de gran índole”.





CaixaBank complementa la seva presència a les zones menys poblades amb més de 1.650 oficines ubicades a municipis de l'àmbit rural, és a dir, a localitats de menys de 10.000 habitants.





L'entitat ha assegurat que la seva aposta per " l'agricultura, la ramaderia i la pesca és ferma " i que vol facilitar a professionals, cooperatives i empreses les inversions i l'assessorament necessaris per avançar en la innovació i la digitalització dels seus negocis.





A més, està fent un esforç per traslladar als seus clients tota la informació sobre els fons Next Generation i posant a la seva disposició les eines necessàries per accedir-hi.





Per donar suport al finançament verd i impulsar la sostenibilitat, l'entitat ha llançat nous productes com els préstecs especialitzats en transició ecològica i energies renovables.