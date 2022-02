Les accions es desplomen i el barril de petroli puja per sobre dels 100 euros després de la invasió d'Ucraïna

Wall Street @ep





Els preus del petroli van superar els 100 dòlars el barril per primera vegada des del 2014 , els mercats borsaris es van desplomar i el ruble va tocar un mínim històric dijous després que el president rus , Vladimir Putin , envaís Ucraïna .



Els mercats van mostrar totes les reaccions predictibles. Els principals mercats borsaris d'Europa van obrir amb caigudes entre el 2,5% i el 4% i els bons governamentals de referència, el dòlar, el franc suís, el ien japonès i l'or es van recuperar en un moviment cap a la seguretat.



Els Estats Units i els seus aliats imposaran "sancions severes" a Rússia després dels atacs, ha afirmat el president nord-americà, Joe Biden. Els líders europeus, a més, han confirmat que congelaran els actius i exclourien els bancs russos dels seus mercats financers.





Els mercats de Rússia i Ucraïna van entrar en caiguda lliure. El ruble es va afeblir gairebé un 7% a 86,98 per dòlar sense precedents i hi va haver caigudes de més del 10% a la borsa de valors de Moscou quan va obrir després d'una suspensió inicial. Després, el banc central rus va ordenar la prohibició de les vendes a curt i els mercats extraborsaris fins a nou avís.





La caiguda de les accions havia començat amb una caiguda del 2,6% en els índexs panasiàtics (.MIAP00000PUS) . L'índex STOXX 600 d'Europa (.STOXX) després va caure un 2,75%, assolint el nivell més baix des del maig del 2021 i un 10% per sota del màxim històric del gener.



El DAX alemany (GDAXI) va caure un 3,7%, suportant la pitjor part de la venda massiva a causa de la gran dependència dels subministraments energètics russos i les quantitats que les seves empreses venen a Rússia. L'augment dels preus del petroli va ajudar a limitar les pèrdues al FTSE 100 (.FTSE) del Regne Unit, que té un gran pes en matèries primeres , encara que va caure un 2,3% i els mercats de futurs apuntaven a caigudes similars per a Wall Street més endavant.







L'índex del dòlar va pujar un 0,5% als mercats de divises. Els actius han vist un fort augment en la volatilitat durant l'aprofundiment de la crisi, amb l'índex de volatilitat Cboe, conegut com l'indicador de por de Wall Street, que va pujar més del 55% en els darrers nou dies.







Els futurs del cru Brent van pujar més d'un 3,5% per superar els 100 dòlars el barril per primera vegada des del setembre del 2014. West Texas Intermediate va saltar un 4,6% a 96,22 dòlars per barril, el nivell més alt des de agost de 2014, mentre que l'or va saltar més d'un 1,7% per assolir el nivell més alt des de principis de gener de 2021.