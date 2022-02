L'OTAN condemna l'atac "irresponsable i no provocat" de Rússia contra Ucraïna

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg @ep







El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha condemnat l'anunci per part del president rus, Vladimir Putin, d'una operació militar a la regió ucraïnesa del Donbass després de la sol·licitud d'ajuda per part de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk.





Stoltenberg ha qualificat d'"imprudent i no provocat" l'atac de Rússia contra Ucraïna i ha advertit que posa en perill "innombrables" vides, un missatge molt similar al de les institucions europees.





"Una vegada més, malgrat els nostres repetits advertiments i els nostres incansables esforços per emprendre la diplomàcia, Rússia ha triat el camí de l'agressió contra un país sobirà i independent", ha declarat en un comunicat.





"Es tracta d'una greu violació del Dret Internacional i una greu amenaça per a la seguretat euroatlàntica. Els aliats de l'OTAN es reuniran per abordar la nova agressió de Rússia. Estem amb el poble d'Ucraïna en aquest moment terrible. L'OTAN farà tot allò necessari per protegir i defensartots els Aliats", ha afegit el secretari general de l'OTAN.





L'anunci rus s'ha produït enmig del Consell de Seguretat d'emergència que se celebra a Nova York, a través d'un discurs televisat en el qual Putin ha assegurat que iniciarà una operació militar a la regió del Donbass.





Ha demanat als militars ucraïnesos que deposen les armes i ha justificat el moviment de tropes assegurant que busca aconseguir la "desmilitarització i la desnazificació d'Ucraïna". Malgrat això, Rússia ha assegurat que aquesta operació no inclou l'ocupació de territoris ucraïnesos.





RESPOSTA D'EUROPA





El canceller alemany, Olaf Scholz, ha condemnat l'atac de Rússia a Ucraïna, una "flagrant violació del dret internacional" que "no pot justificar-se amb res", segons ha publicat en un comunicat, tal com recull DPA.





En aquest sentit, Alemanya ha assegurat en la reunió d'emergència del Consell de Seguretat de l'ONU aquest dijous que Rússia pagarà "un preu sense precedents" per les seves accions a Ucraïna.





"L'agressió russa tindrà un preu sense precedents des del punt de vista polític, econòmic i moral", ha dit l'ambaixadora alemanya davant l'ONU, Antje Leendertse.





El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha parlat amb el president ucraïnès Volodimir Zelenski en les primeres hores d'aquest matí, segons ha informat en un comunicat el número 10 de Downing Street.





"Estic consternat pels horribles esdeveniments a Ucraïna i he parlat amb el president Zelenski per discutir els propers passos. El president Putin ha triat un camí de vessament de sang i destrucció en llançar aquest atac no provocat contra Ucraïna", ha dit en el seu perfil oficial de Twitter el mandatari britànic.





La ministra d'Afers exteriors britànica, Elizabeth Truss, també ha condemnat el que qualifica d'"atac espantós i no provocat" de Putin contra el poble d'Ucraïna. "Donem suport a Ucraïna i treballarem amb els nostres socis internacionals per respondre a aquest terrible acte d'agressió", ha declarat.





Zelenski ha iniciat una ronda de contactes per telèfon a primera hora d'aquest matí enmig del caos arran de la decisió de Putin d'iniciar una operació militar a la regió del Donbass. El mandatari ucraïnès ha imposat la llei marcial al país, decisió que ha estat confirmada pel Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna.