Més de 40 soldats i deu civils han mort les primeres hores de la invasió russa d'Ucraïna

Vehicles a Kramatorsk, situat a l'óblast de Donetsk, a l'orient d'Ucraïna, acudeixen a una benzinera, a Kramatorsk (Ucraïna)







El Govern ucraïnès ha assegurat que més de 40 soldats han mort des que va començar la invasió russa d'Ucraïna , i unes poques dotzenes han resultat ferits. Oleksiy Arestovych, assessor de l'Oficina del president, va dir que a més de les baixes militars, " que jo sàpiga, en aquest moment hi ha algunes morts de civils, fins a deu" .





L'Exèrcit ha confirmat un "intens bombardeig" a zones de l'est d'Ucraïna i Zelenski ja ha donat ordre d'"infligir el màxim possible de pèrdues als invasors", segons comunicats recollits per l'agència UNIAN. Les forces lleials a Kíev també han informat del suposat enderrocament de diverses aeronaus russes, cosa que el Moscou nega.





Al bàndol ucraïnès, Kíev ja ha confirmat la mort d'almenys set militars a la regió d'Odessa, mentre que tres guàrdies fronterers han perdut la vida a Jerson.





A més, segons les Forces Armades d'Ucraïna, han aconseguit repel·lir un atac de les tropes russes a la regió de Lugansk, controlada en part pels rebels separatistes, i ha xifrat en 50 els "enemics" morts, en un context bèl·lic en què el president, Volodimir Zelenski, ha ordenat actuar amb tot contra l'”ocupació”.