Sang, llàgrimes i por a l'est d'Ucraïna davant la invasió russa

Soldats de l'exèrcit ucraïnès a Kíev @ep





Un fill va plorar sobre el cos del seu pare entre les restes d'un atac amb míssils en un districte residencial a la ciutat de Chuguiv , a l'est d'Ucraïna, quan el país va despertar dijous davant una invasió russa. "Li vaig dir que se n'anés", va sanglotar l'home d'uns 30 anys, amb les restes d'un automòbil.





A prop d'allà, una dona cridava desesperada en solitud. Un cràter d?un míssil, d?uns quatre a cinc metres d?ample, va ser excavat a la terra entre dos edificis d?apartaments de cinc pisos devastats. Els bombers van lluitar per extingir les restes d?un incendi.





Diversos altres edificis al carrer van resultar greument danyats, les finestres trencades i amb el marc de la porta penjant a l'aire gèlid del matí.





Va ser un dels primers danys reportats després que Rússia va llançar una invasió d'Ucraïna dijous d'hora, amb explosions escoltades a diversos llocs del país les primeres hores del matí.





Sergiy, de 67 anys, va intentar fer servir la pota d'una taula d'Ikea per tapar la finestra trencada. Té molts blaus al cos, però assegura a Moscow Times que està bé. "Em quedaré aquí, la meva filla és a Kíev i allà és el mateix", assegura a l'AFP.





Segons Sergiy, el míssil va apuntar a l'aeròdrom militar proper, a prop de la segona ciutat d'Ucraïna, Kharkiv, ia només uns 40 quilòmetres de la frontera amb Rússia. "Era un dels objectius que havia citat Putin, ni tan sols em sorprèn", explica, negant-se a donar el cognom. "Aguantarem aquí", sentencia.





Es podia veure un fum negre espès que sortia des de l'aeròdrom, un d'una sèrie d'ubicacions estratègiques a tot el país colpejades per la potència de foc de Moscou en un bombardeig inicial. Un policia ha explicat que el nombre de víctimes del bombardeig encara estava sent "avaluat" sense donar-ne més detalls.





L'adolescent Anastasia va agafar el seu gat gris mentre mirava el seu avi en una cadira de rodes i pujaven a un minibús que esperava per portar-los a un poble proper.





"Espero que la guerra no ens agafi"





"Mai podríem haver esperat això. Anem al llogaret, esperem que la guerra no ens agafi allà", afirma entre sanglots.





El personal militar ucraïnès i els camions pul·lulaven per la ciutat mentre el govern de Kíev insistia que les seves forces farien tot el possible per protegir Ucraïna. Al vulnerable front oriental d'Ucraïna, civils i soldats es van afanyar a reaccionar quan un dels exèrcits més poderosos del món va començar el que les autoritats van advertir que era una "invasió a gran escala".





A uns 300 quilòmetres al sud, a la ciutat portuària clau de Mariupol , a prop de la línia del front on els separatistes recolzats per Rússia han estat lluitant contra Ucraïna, les autoritats s'afanyaven a evacuar els civils mentre continuaven els combats.





El funcionari local Alexiy Babchenko ha assegurat que estaven començant a traslladar la gent de dues àrees a l'estació de tren més propera, però que la violència era massa forta per començar a un altre lloc. "Està sota artilleria pesant", explica a l'AFP.





Yevgeny Kaplin, cap de l'organització humanitària Proliska, assenyala que s'estaven produint atacs a tota la línia del front que havia dividit les forces ucraïneses d'un enclavament controlat per rebels recolzats per Rússia. Però les males comunicacions estaven obstaculitzant la informació que arribava sobre les víctimes.





"L'ofensiva està en marxa al llarg de tota la línia de demarcació a les regions de Lugansk i Donetsk", explica. "Els combats estan passant a tot arreu. Encara no podem rebre informació sobre les víctimes, perquè no hi ha comunicació en aquesta àrea".