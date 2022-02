Trànsit i Mossos intensifiquen els controls per evitar la conducció sota els efectes de l'alcohol

S'establiran campanyes intensives /@EP





El Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals establiran una campanya intensiva de controls des de dijous fins al 2 de març per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues a carreteres i zones urbanes de Catalunya.





En un comunicat aquest dijous, han explicat que els controls policials es realitzaran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia, “per conscienciar la ciutadania que el consum d'alcohol i drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus”.





A l'última campanya, del 16 al 23 de desembre, es van interposar 839 denúncies per positiu en alcoholèmia --617 per via administrativa i 222 per via penal--, fet que suposa un 7,06% del total de proves d'alcoholèmia realitzades, i es van efectuar 480 proves d'estupefaents --255 van donar positiu--.





El 2021, l'alcohol i les drogues van representar el 5,1% del total dels factors concurrents dels sinistres amb víctimes en vies interurbanes, mentre que el 2019 aquest percentatge era del 3,3%.

Trànsit ha recordat que el consum d'alcohol i drogues i la conducció "són totalment incompatibles" i que encara que se circuli amb una taxa d'alcoholèmia dins dels marges legals, el risc d'accident es pot incrementar, ja que l'única taxa segura és 0,0%.