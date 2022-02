Detingudes tres persones per presumptament robar vehicles d'alta gamma i mercaderies de camions

Detenció dels Mossos /@mossos



Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 23 i 41 anys per presumptament formar part d'una organització criminal especialitzada en el robatori de mercaderies de camions a la província de Barcelona.





Usaven el mètode de robatori de 'teloners', que consisteix a sostreure la càrrega quan els conductors pernocten en àrees de servei o altres zones habilitades, i els investigadors també els relacionen amb robatoris de vehicles de gamma alta , de gran capacitat i potència, i furgonetes, informa la policia catalana aquest dijous en un comunicat.





Precisament gràcies a aquests turismes d'alta cilindrada, podien fugir ràpidament i fins i tot van arribar a "envestir cotxes policials", com va passar en un control de pas a Ripollet (Barcelona), on van ser sorpresos per una patrulla local.





La investigació ha determinat que hi ha "evidències suficients" per atribuir al grup, com a mínim, set robatoris de vehicles i furgonetes i cinc de material que transportaven camions a diverses àrees de servei del Vallès (Barcelona) ia una de la Zona Franca de Barcelona.





El valor de les mercaderies sostretes ascendeix als 60.000 euros, i la policia catalana ha recuperat dues motos i quatre cotxes abandonats que suposadament va utilitzar l'organització criminal a què pertanyien.





Els tres arrestats, suposats autors de delictes de pertinença a un grup criminal i sospitosos d'apropiar-se de turismes d'alta gamma i robar a l'interior dels vehicles pesants, van passar a disposició el dia 18 passat i tots tres van quedar en llibertat amb càrrecs.





Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per trobar "més fets atribuïbles" a aquest presumpte grup criminal i no han descartat més detencions.