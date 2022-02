Els ucraïnesos fugen a Polònia deixant enrere totes les seves possessions i mascotes

Explosió a la ciutat de Kíev @ep





Els ucraïnesos que fugien d'una invasió russa van començar a arribar a Polònia , i desenes van arribar dijous a la normalment tranquil·la cruïlla de Medyka , alguns amb equipatge i acompanyats de nens i deixant enrere totes les seves pertinences, fins i tot les mascotes familiars, informa Reuters.





Funcionaris dels països de la Unió Europea que limiten amb Ucraïna, inclosos Romania i Eslovàquia, diuen que per ara no hi havia una gran afluència de refugiats, però els mitjans locals i testimonis asseguren que el trànsit de vianants estava augmentant.





Alexander Bazhanov va fugir de casa seva a l'est d'Ucraïna amb la seva dona i el seu fill petit, prenent només el que podien carregar i caminant la part final del seu viatge a Polònia . El gerent tècnic de 34 anys de Mariupol, a 113 km (70 milles) de Donetsk, va decidir travessar Polònia quan va saber que la guerra havia començat per un col·lega.





"No tinc cap sentiment a part que estic molt espantat", va dir Bakhanov al pas fronterer de vianants, a uns 400 quilòmetres de Varsòvia. "Visitaré el meu pare a Espanya , però no tinc diners i no sé com ho faré". Les forces russes van envair Ucraïna per terra, aire i mar dijous després que el president Vladimir Putin va autoritzar el que va anomenar una operació militar especial a l'est.



Les nacions d'Europa central que comparteixen frontera amb Ucraïna s'han preparat durant setmanes per a una allau esperada de refugiats que busquen refugi dins de la Unió Europea . La cruïlla de Medyka és utilitzat principalment per persones que van de compres a l'altre costat de la frontera o viatgen per feina.





Les files per ingressar a la ciutat fronterera polonesa van créixer durant el matí. Algunes persones van dir que temien que Rússia pogués penetrar molt a Ucraïna. "Tots pensaven que l'oest d'Ucraïna era segur perquè estava a prop de les nacions de la UE i l'OTAN", va dir Maria Palys, de 44 anys, que viatjava amb la família i la del seu germà. "Sembla que no hi ha la protecció adequada".





Putin va dir que havia autoritzat una acció militar després que a Rússia no li va quedar més remei que defensar-se del que va dir que eren amenaces de la Ucraïna moderna, un estat democràtic de 44 milions d'habitants. La notícia de la invasió va impulsar Olga Pavlusik i el seu xicot Bohdan Begey a córrer cap a la frontera, deixant el seu gos a casa a la seva ciutat a l'oest d'Ucraïna. No tenen cap destinació al cap. "Qualsevol lloc segur estarà bé", assenyalen Reuters.