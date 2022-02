Un home fingeix la seva mort per no pagar els seus deutes

Imatge de fitxer d'una furgoneta /@Pixabay





Un home de 33 anys, a Argentina, va fingir la seva mort per no haver de pagar els seus deutes, apunta el mitjà Via País .





Pel que sembla, es va difondre la recerca del jove, que havia desaparegut una setmana abans. Van trobar la seva furgoneta en una carretera una setmana després , abandonada, amb les claus posades i un cartell en què es llegia "perdó". A més, en un penya-segat proper van trobar una peça de roba de l'home, així que segons informa el mitjà esmentat, la policia va pensar que es podia haver suïcidat.





Però tres dies més tard van descobrir que l'home estava allotjat en un hotel de la zona . S'havia registrat amb una identificació falsa perquè va voler fingir la mort per no pagar uns deutes que tenia a causa d'una addicció al joc. Apunten des del mitjà esmentat que va estafar familiars i amics, quedant-se grans sumes de diners que els pertanyien.





Aquest episodi no va ser la primera vegada on Nicolás va enganyar els seus familiars amb mentides, per obtenir els seus diners i apostar-los en diferents jocs clandestins , estafant anys anteriors als nomenats, donant-se a la fuga per diversos mesos, originant-se així denúncies penals en contra, per no haver tornat els diners”, van dir des de la Fiscalia que entén en la causa.