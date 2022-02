Se sotmet a una reducció de pit i acaba amb implants mamaris, una liposucció i una abdominoplastia

Foto d'arxiu d'una dona /@Pixabay





Una dona de 29 anys, als Estats Units, va acudir a una clínica a realitzar-se una operació de reducció de pit i va acabar amb implants mamaris, una liposucció i una abdominoplàstia.





Així ho informa el mitjà 13, que afegeix que des del centre li van oferir passar per alt la negligència i fer-la passar per una "cirurgia gratuïta", una proposta que la noia va considerar inacceptable.





“Em vaig despertar amb el pitjor dolor absolut de la meva vida” , va declarar la noia davant del medi local Kennedy News, davant el qual va explicar que a causa de l'error, tenia ferides obertes i coàguls sanguinis que es van desplaçar als pulmons.





Sobre l'abdominoplastia va dir: "Em van tensar massa la pell, cosa que significava que tenia molt teixit cicatricial i no podia mantenir-me dreta. El meu melic semblava una ranura per a monedes perquè m'havien apretat el més possible" , va lamentar. Segons el mitjà esmentat, des de la clínica van atribuir l'error a una confusió a la paperassa.