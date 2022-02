Seleccionats 12 projectes de biodiversitat de centres catalans als VI Premis Ecoinnovació de la Fundació Endesa

Endesa /@EP





Un total de 2.740 alumnes de 12 centres educatius de Catalunya posaran a prova el seu compromís amb el medi ambient i la biodiversitat i el seu interès per la cultura ecològica, amb les seves propostes als VI Premis a l'Ecoinnovació de la Fundación Endesa.





S'han presentat 271 projectes a nivell de l’estat espanyol, dels quals, a Catalunya, se n’han seleccionat 12 per participar en aquesta edició 2021-2022 en alguna de les seves tres categories ("Conèixer la nostra biodiversitat", "Resoldre un problema mediambiental" i "Millorar el teu entorn") i optar als premis la dotació dels quals assoleix els 12.000 €.





Amb els Premis a l'Ecoinnovació, la Fundación Endesa, en collaboració amb la Fundació Europea Societat i Educació, pretén destacar les iniciatives centrades en la promoció de la responsabilitat, el compromís i la cooperació en la preservació de l'entorn que s'estan duent a terme en centres educatius del nostre país.





Aquests són els centres catalans admesos i els seus projectes per categories, on la 1 inclou aquelles iniciatives orientades a un millor coneixement de la biodiversitat; la 2 tracta sobre la resolució d’un problema ambiental i la 3 està centrada en com millorar l’entorn.







La dotació dels premis per a cadascuna de les tres categories consisteix en una aportació econòmica per als centres guanyadors: en la 1a i 2a categoria el valor del premi per a l'equip guanyador és de 2.000 € i 1.000 € per al finalista, i en la 3a categoria és de 4.000 € per al guanyador i 1.000 € per al finalista. Així mateix, el jurat podrà atorgar una menció especial per mèrit singular a projectes que destaquin pel seu impacte social. Aquesta menció tindrà una dotació econòmica de 1.000 €.