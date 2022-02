Mobile Vaga Congress. Els Transports s'aprofiten de la Fira per fer vaga

Imatge de la vaga d'autobusos del 17 de febrer passat / @EP^







Un dels elements que es converteix en tradició del Mobile són les vagues dels transports. Ja l'any 2019 van coincidir diferents sectors per aprofitar la rellevància de l'esdeveniment, treure a lluir les seves queixes i draps bruts.









FERROCARRILS

El sindicat de maquinistes ferroviaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Semaf-FGC ha convocat una vaga a la qual estan anomenats 350 maquinistes per reclamar una millora de les condicions de seguretat operativa i civil, que coincidirà amb la celebració a Barcelona del Mobile World Congress (MWC).





La vaga que va començar dimarts passat està prevista per als dies 22, 23, 24, 25 i 28 de febrer, i per a l'1, 2, 3 i 4 de març, en quatre franges horàries: de 00.01 a 04.00 hores, de 05.00 a 10.00, de 15.00 a 20.00 i de 23.00 a 24.00 i afecta el col·lectiu de conductors, segons informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat.





La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% per al 25 de febrer, de 5.00 a 10 hores i de 15 a 20 i del 33% a la resta de franges horàries, amb l'objectiu d'evitar la propagació de contagis de Covid-19 . En segon lloc, "Tenint en compte que la vaga afecta jornades de gran mobilitat" per la celebració del MWC --del 28 de febrer al 3 de març--, per al dia 28 de febrer i 1 i 4 de març es fixaran uns serveis mínims del 85% de 5:00 a 10:00 hores i de 15:00 a 20:00, i del 50% a la resta de franges.







AUTOBUSOS

La secció d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) d' UGT ha convocat aturades parcials del 28 de febrer al 3 de març, coincidint amb els dies que se celebra el Mobile World Congress.





En un tuit, el sindicat ha fet una crida als conductors a fer aturades parcials a les franges de 8.30 a 10.30 hores, de 16.30 a 18.30 hores i de 22.00 a 00.00 hores.

Amb aquesta protesta, els treballadors volen reclamar els 25 milions que l'empresa no va abonar a la plantilla per un error de càlcul, segons va explicar TMB: "On són els 25 milions?", ha protestat el sindicat en una altra piulada.







Per aquest motiu els treballadors d'autobusos ja van anar a la vaga el 17 de febrer passat, en una convocatòria secundada per la resta de sindicats. En la protesta van exigir la jubilació als 60 anys i la dimissió de Laia Bonet , presidenta de TMB, per la polèmica amb un conductor de la línia H16 que va ser acusat d'impedir baixar d'un bus dos adolescents.