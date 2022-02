“La Tribuna” de Pardo Bazán, una visió precursora del reivindicacionisme obrer femení (Romea)

Cartell de les Cigarreres





El centenari de la mort de l' Emília Pardo Bazán , celebrat l'any passat, va reactualitzar la memòria d'aquesta escriptora gallega, una de les grans autores espanyoles a cavall entre el segle XIX i XX, precursora del protagonisme femení creixent en el món de les lletres. Donya Emilia va ser, alhora, una escriptora polèmica al seu moment ja que, seguidora dels corrents de la novel·la naturalista francesa i confessa deixeble del naturalisme hispà de Pereda i de Galdós, va signar algunes obres que van ser en el seu moment pedra d'escàndol, tal com “ La Tribuna ”. Aquesta novel·la va ser situada per la seva autora en el context històric del sexenni democràtic, quan acaba la breu experiència amadeista ia Espanya es proclama la primera república i el seu protagonista, Amparo, és una jove obrera de la fàbrica de tabac de Marineda, topònim imaginat després el que s'amaga La Corunya que, enganyada per un oficial de l'Exèrcit que l'abandona un cop embarassada, però dotada d'una forta conscienciació política -acaba amb un crit de viva la República federal- mostra la seva capacitat de lideratge a les reivindicacions laborals de les seves companyes cigarreres.





Amb aquests vímets, Cándido Pazó ha dut a terme una reescriptura de la novel·la original per convertir-la en un text dramàtic en què juga amb la presència de la pròpia autora com a relatora de la peripècia dels personatges que ella mateixa havia creat. Tamara Canosa, Susana Dans, Mercedes Castro, Isabel Naveira, Covadonga Berdiñas, Ana Santos i Ledicia Sola són les intèrprets de la ficció narrativa i seguint les pautes que havia suggerit Pardo Bazán, s'esforcen a desgranar els seus respectius papers amb un castellà d'indimulable accent gallec. En aquest sentit bé es pot dir que la interpretació resulta convincent i adequada, alhora que la posada en escena és impecable.





Farina d'un altre paner seria valorar el missatge implícit al text de l'autora gallega. Certament és una obra que, tal com va ser escrita i en el moment que ho va fer, va tenir una enorme capacitat de suscitar escàndol perquè eren temps d'hipocresia moral (molt divertit el comentari d'una de les cigarreres que quan recorda que també els sacerdots tens relacions sexuals secretes “almenys ho fan d'amagat”, cosa que sembla una bona excusa), de tremendes injustícies socials i de crítica inestabilitat política a la vida espanyola, cosa que avui, excepció feta d'aquest últim punt, en què no caminem gaire minvats, resulta força, per no dir gaire, superat, almenys per aquests pagaments.





A més afegida Doña Emilio va dir al pròleg que: “en escriure La Tribuna no vaig voler fer sàtira política; la sàtira és gènere que admeto sense poder-ho cultivar; serveixo poc o res per al cas. Però així com nego la intenció satírica, no sé encobrir que en aquest llibre, gairebé malgrat meu, entra un propòsit que es pot trucar docent . Només cal disculpar-ho declarar que va néixer de l'espectacle mateix de les coses, i va venir a mi, sense ser cridat, pel seu propi impuls. A l'artista que només aspirava a retratar l'aspecte pintoresc i característic d'una capa social , se li va presentar a més la moralitat, i seria tan sistemàtic rebutjar-la com haver-la buscat. Perquè no vaig necessitar agrupar successos, ni violentar-ne les conseqüències, ni desviar-me de la realitat concreta i positiva, per ensopegar amb proves que és absurd que un poble xifre les seves esperances de redempció i ventura en formes de govern que desconeix, ia les quals per el mateix atribueix prodigioses virtuts i meravellosos efectes. Com que la raça llatina practica molt aquest gènere de culte fetitxista i idolàtric, opino que si escriptors de més talent que jo el combatessin, prestarien assenyalat servei a la pàtria”. De tot això no és difícil col·legir que, malgrat el crit que li adjudica a Amparo al final de l'obra, Pardo Bazán no tenia gaire fe a la república federal.