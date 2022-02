Aragonès alerta dels efectes econòmics que pot tenir l'atac rus i ofereix a Sánchez "col·laboració" per acollir refugiats

Alerta dels efectes econòmics per a Catalunya que pot tenir l'atac rus / @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat que s'ha posat en contacte amb el president del Govern, Pedro Sánchez , i li ha ofert "col·laboració" per acollir refugiats d' Ucraïna a Catalunya i per intentar minimitzar els efectes negatius que pot tenir el conflicte.





Tal com ha explicat en una declaració institucional al Palau de la Generalitat, s'han engegat mecanismes d'acollida i ha posat a disposició les infraestructures existents per rebre els ucraïnesos que fugin de la guerra.





"Tenim experiència, ho hem fet altres vegades i aquesta vegada també ho farem sent una guerra en territori europeu i, per tant, amb molta més proximitat", ha defensat.

Aragonés també ha destacat que la Generalitat està en coordinació amb el Consolat d'Ucraïna a Barcelona per oferir atenció als ucraïnesos que estiguin a Catalunya de manera temporal i que els propers dies o setmanes havien de tornar al seu país.





La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina , també ha informat que la Generalitat allotjarà en albergs de la seva xarxa ucraïnesos que no poden tornar al seu país i ha estimat que seran entre 500 i 600 persones.





Tal com ha explicat el president, estan en contacte amb el Ministeri d'Afers exteriors per atendre els catalans que ara mateix estan en territori ucraïnès per "oferir col·laboració en la seva evacuació quan calgui", per fer seguiment de la seva situació i vetllar per la seva seguretat .





COMUNITAT UCRANIANA

Així mateix, ha llançat un missatge dirigit a la comunitat ucraïnesa de Catalunya, que ha xifrat en 22.000 persones, per traslladar-los el seu suport i solidaritat: “Al vostre costat de manera incondicional”.





Ha assegurat que el Govern treballarà per recolzar-los-hi i les seves famílies per "minimitzar al màxim que sigui possible els efectes provocats per la invasió".





EFECTES ECONÒMICS

El president de la Generalitat ha advertit dels efectes econòmics que pot haver-hi del conflicte ucraïnès per a tot Europa i Catalunya, especialment en el cost de l'energia i determinades matèries primeres, així com per a les empreses catalanes que treballen a Ucraïna.





Davant d'aquesta situació, ha apuntat que el Govern ha creat un grup de seguiment de la situació d'Ucraïna amb els departaments que tenen competències als possibles efectes del conflicte i que es reunirà aquest divendres al matí per primera vegada.