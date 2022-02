Acusen TV3 de vulnerar la "dignitat professional" d'un periodista per motius ideològics

Edifici de TV3 @ep





La Comissió d'Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme, un òrgan independent d'autocontrol deontològic per a periodistes i part de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE), ha emès una resolució on denuncia que la direcció d'informatius de TV3 ha vulnerat el Codi Deontològic de la professió després de lesionar la “dignitat professional” del periodista Santiago Torres.





Segons la resolució, Santiago Torres, que feia anys que treballava per al programa '30 minuts' va ser relegat a realitzar tasques rutinàries "per raons ideològiques" i "per no seguir les consignes polítiques" dels directius de TV3.





Aquest divendres a Barcelona tindrà lloc un judici on es decidirà si Torres pot abandonar la feina i rebre una indemnització invocant la clàusula de consciència. El periodista al·lega que ha patit "assetjament laboral" i tracte "degradant" a causa del canvi de la línia ideològica de TV3. A la cadena pública neguen les acusacions.





En paral·lel al judici, el periodista també va portar la seva queixa a la Comissió d'Arbitratge, Queixes i Deontologia perquè obrissin un expedient als directius de la televisió pública, denunciant que se li impedia exercir la seva feina com a informador a causa del "biaix ideològic".