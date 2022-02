El PSOE critica que 'SloMo', cançó per a Eurovisió, remet a la prostitució i RTVE revela que està s'ho està pensant

El president de la Corporació RTVE, José Manuel Pérez Tornero / @Ep







El president d'RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha assegurat que la Corporació està "reflexionant amb moltíssima atenció" sobre els comentaris que està suscitant la cançó que defensarà Chanel en el Festival d'Eurovisió, 'SloMo', després de les crítiques del PSOE que denuncia el "sugardadisme" al qual, en la seva opinió, "remet la lletra de la cançó triada és una forma de prostitució".





Així ho ha indicat el màxim responsable d'RTVE, en ser preguntat per aquesta qüestió per la diputada socialista Lidia Guinart, durant la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seves Societats, celebrada aquest dijous en la Cambra Baixa.





La parlamentària del PSOE ha afirmat que l'elecció de la cançó que representa a RTVE en Eurovisió "no és fútil". "És motiu de preocupació, per part d'aquest grup, el missatge que transmet la cançó triada", ha assegurat Guinart.





Així mateix, Lidia Guinart ha assenyalat que el "sugardadisme" al qual, en la seva opinió, "remet la lletra de la cançó triada és una forma de prostitució". "Les lletres de moltes cançons, especialment d'algunes tendències musicals en auge en l'actualitat, ofereixen a la ciutadania, però especialment als més joves, missatges que van just en la direcció contrària a la lluita contra la violència cap a les dones", ha subratllat.







En aquest punt, Pérez Tornero ha assegurat que s'ha llegit la lletra de 'SloMo' "40.000 vegades" i ha agregat que "hi ha una diferència entre 'daddie' i 'sugardadi' de totes maneres". "La interpretació que vostè fa de la cançó, que sembla fer, és una interpretació. Hi ha unes altres", ha recalcat el president.







Finalment, Pérez Tornero ha explicat que el que ha fet RTVE per a seleccionar el tema que representarà a Espanya en el certamen és "convocar una lliga de futbol, però no pot assegurar qui gana". A més, ha recordat que l'endemà de l'elecció de 'SloMo' la Corporació va comunicar que estava disposada a replantejar-se "el dissens que hi havia entre el vot del jurat i el vot popular". "Estem disposats a fer-lo. Estem reflexionant", ha resolt.