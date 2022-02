Putin culmina el desafiament amb una invasió a gran escala sobre Ucraïna

Vladimir Putin @ep





Quan el president de Rússia, Vladimir Putin , va comparèixer aquest dijous de matinada davant la nació per anunciar "una operació militar especial" a Ucraïna , va confirmar el que governs occidentals portaven tement durant setmanes. Una invasió que, sota la premissa d'ajudar els rebels separatistes de l'est d'Ucraïna, transcendeix altres territoris i ha posat en perill fins i tot la seguretat de la capital , Kíev .





Putin havia reconegut dilluns la independència dels territoris controlats pels rebels a Donetsk i Lugansk, dotant les autoproclamades 'repúbliques populars' d'un estatus que els permetia demanar ajuda militar a Rússia sense necessitat d'amagar-se, com ha estat així.





El president rus s'ha sentit legitimat per "protegir les persones que han estat objecte d' abusos i genocidi per part del règim de Kíev durant vuit anys" . "Tota responsabilitat per un possible vessament de sang recaurà completament en la consciència del règim ucraïnès", ha dit Putin, partidari de "desnazificar" el país veí.





Tampoc ha escatimat crítiques cap als governs i blocs occidentals, als quals fa mesos que demana que accedeixin a uns requisits que semblaven impossibles sens dubte. Així, en el discurs ha tornat a carregar contra l'OTAN per no renunciar a la seva "expansió" a l'est d'Europa.





Putin, que s'arroga "la justícia i la veritat" per part seva, creu que és moment d'una "acció decisiva". El Kremlin ha negat que l'objectiu sigui ocupar tota Rússia, encara que durant les primeres hores després de l'anunci s'han succeït explosions i operacions a diferents llocs d'Ucraïna, no només a l'est.





Les Forces Armades ucraïneses ja compten per desenes les baixes a les seves files i han assegurat que hi ha hagut morts al bàndol "ocupant" . Moscou, per part seva, ha acusat l'Exèrcit ucraïnès de perpetrar bombardejos indiscriminats, dins d'un pols que també es lliura en el terreny de la informació i la propaganda.





Les ofensives se succeeixen en diferents fronts. Les autoritats ucraïneses han informat d'avenços a la regió de Kíev, després que les tropes russes hagin entrat des de Bielorússia, i s'ha registrat un atac contra l'aeroport de Hostomel, un aeròdrom militar clau per als interessos d'Ucraïna i situat a prop de la capital.





El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha ordenat actuar amb tot contra els "invasors", 'a priori' militarment més potents. De matinada, poc després del discurs de Putin, ha comparegut per anunciar la imposició de la llei marcial i deixar clar que el país estava en guerra.





" Donarem armes a tots aquells que vulguin defensar el seu país. Defensem Ucraïna des de les places de les nostres ciutats ", ha reclamat Zelenski en una declaració posterior en què ha advocat per sumar per a la causa "tots els suports possibles".





Kíev ja ha trencat relacions diplomàtiques amb Rússia i confia que els seus països aliats segueixin també aquests passos. El ministre d'Exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba, ha assegurat que, si ho fan, "demostraran que són del costat d'Ucraïna i rebutjaran de manera categòrica l'acte d'agressió més flagrant a Europa des de la Segona Guerra Mundial".





UNITAT I CONTUNDÈNCIA





De moment, en el que sí que coincideixen tots els governs aliats de Kíev és que el darrer desafiament de Putin es mereix una resposta més contundent que la consensuada aquesta setmana, amb vista ja a llastar sectors estratègics de l'economia russa i no només a limitar viatges o congelar comptes de funcionaris alts.





El missatge comú passa per trucar a la unitat i presidents com el nord-americà Joe Biden han posat el focus a Putin : "El president Putin ha elegit una guerra premeditada que portarà una pèrdua catastròfica de vides i patiment humà".





La Unió Europea, que aquest dijous reunirà els caps d'Estat i de Govern en una cimera extraordinària, ha promès igualment sancions "massives". Aquestes mesures estaran "a l'alçada" de l'"acte de guerra" iniciat per Putin, segons el president francès, Emmanuel Macron, mentre que el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, ha advertit que el mandatari rus "ha comès un greu error" .





L'OTAN, per part seva, ha activat els plans de Defensa i podrà desplegar forces de resposta a la invasió russa, si bé "no hi ha plans" per ara d'entrar a Ucraïna. Diversos membres de l'aliança havien invocat l'article 4, que preveu l'assistència davant del risc d'atac, i per a divendres s'ha convocat una reunió telemàtica de líders.





Els governs aliats de Putin, per la seva banda, esquiven qualsevol crítica. La Xina, per exemple, s'ha limitat a demanar contenció a totes les parts i en una conversa a nivell de ministres d'Exteriors no ha dubtat a culpar Kíev de l'origen de tota aquesta escalada, acusant-lo d'incomplir els Acords de Minsk subscrits el 2015.





Precisament l'amfitrió dels acords esmentats, el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, s'ha ofert a mediar entre les parts, plantejant un nou fòrum de diàleg que sembla llunyà a l'albor dels últims esdeveniments. Lukaixenko ha aprofitat també per deixar clar que les seves tropes no participen a l'ofensiva russa sobre Ucraïna.





EFECTES A LA POBLACIÓ





La població, mentrestant, espera expectant l'evolució dels esdeveniments. Les sirenes han sonat a Kíev de matinada davant l'amenaça imminent i els embussos a les sortides de la capital han simbolitzat el temor d'una ciutadania que no veu un horitzó clar a aquest conflicte.





Zelenski ha recomanat als ciutadans que es quedin a casa , i les autoritats ucraïneses han anunciat operacions d'evacuació en algunes de les zones més en risc, segons l'agència de notícies UNIAN.





El Ministeri de Defensa de Rússia ha promès que la població civil no es veurà afectada per l'ofensiva, si bé els últims dies les autoritats ucraïneses ja havien denunciat que els atacs perpetrats pels rebels separatistes no només estaven aconseguint objectius militars.





Es tem, doncs, desplaçaments massius. La guerra desencadenada el 2014 a l'est d'Ucraïna ja havia generat 1,5 milions de desplaçats interns i tant l'ONU com els governs occidentals havien advertit que la xifra augmentaria si finalment Putin feia el pas que ha anunciat aquesta nit.





L'ambaixadora dels Estats Units davant l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, va advertir aquesta mateixa setmana que un augment del conflicte podria generar fins a cinc milions de desplaçats, i l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi, ha demanat que les fronteres segueixin obertes per a les persones que busquen "seguretat".





Diversos països de la UE ja han iniciat la preparació de plans específics per fer front a l'eventual arribada d'un gran nombre de refugiats, ha indicat la comissària d'Interior europea, Ylva Johansson.