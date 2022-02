Els líders de la UE escalonen les sancions contra Rússia

Debaten futures mesures per respondre segons l'evolució de l'atac rus a Ucraïna /@EP







Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea (UE) opten per escalonar les sancions contra Rússia i ja debaten futures mesures per respondre segons l'evolució dels esdeveniments a Ucraïna, que viu des d'aquest dijous una invasió per part de l'Exèrcit rus.







En la cimera extraordinària d'aquest dijous, els líders de la UE han pactat la primera resposta a l'agressió russa, que inclou restriccions a bancs, finances, exportacions, transport i visats. Tanmateix, no contemplen excloure Rússia del sistema de comunicació per a transaccions financeres SWIFT o atacar el subministrament energètic.





La idea és donar el vistiplau a un paquet de mesures que genera consens entre els Vint-i-set, ha informat un funcionari europeu. Alguns Estats membres, com Bèlgica, Polònia o els països bàltics, demanaven abans de la cimera anar més enllà en la resposta al desafiament rus.





Durant la reunió, sense dispositius electrònics per evitar interferències, els líders Vint-i-set han explorat aquestes mesures, així com l'opció d'estrènyer el cercle sobre el president, Vladimir Putin, i sancionar els oligarques que financen el seu règim. De moment, però, la UE reserva aquestes opcions per a properes tandes de sancions.





"ENFOCAMENT GRADUAL"



Els líders europeus han apostat per un "enfocament gradual", prioritzant una reacció ràpida a l'agressió de Moscou, que aquest dijous ha llançat una invasió a gran escala contra el país veí.

A Brussel·les destaquen que les mesures arriben les primeres 24 hores des de l'ofensiva russa amb bombardejos i presència terrestre en diversos punts del país.





Al principi de la reunió, els líders europeus han conversat per videoconferència amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant 20 en què els ha relatat la gravetat de la situació que travessa el país. Zelenski ha exigit als líders de la UE que inhabilitin Rússia del mecanisme SWIFT, que facilita les transaccions financeres, i li embarguin el comerç de petroli i gas.