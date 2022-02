El Barça demostra el seu potencial i goleja el Nàpols

Frenkie de Jong a una foto d'arxiu /@EP





El FC Barcelona va visitar el Nàpols aquest dijous per enfrontar-se a un partit decisiu: qui guanyés es classificava per als vuitens de final d'Europa League. Van guanyar els blaugranes. I ho van fer amb una golejada (2-4) i demostrant que no tenen res a veure amb l'equip que eren fa només uns mesos enrere.





Els homes de Xavi van plantar cara, van dominar el matx des que l'àrbitre va indicar l'inici i van trigar només 8 minuts a avançar -se al marcador. Amb el seu onze de gala sobre la gespa, el Barça va aprofitar un córner a favor del Nàpols per sortir a la contra en una jugada que Jordi Alba va acabar en gol.





No va tenir temps de reaccionar el Nàpols abans d'encaixar el segon gol. En aquesta ocasió va ser Frenkie de Jong qui va llançar un xut des de fora de l'àrea que es va colar per l'esquer de la porteria de Meret. Ho va fer al minut 13, i abans del primer quart d'hora de partit el conjunt català feia dos gols d'avantatge.





L'alegria no va durar gaire, ja que Ter Stegen va cometre un penal que després no va poder aturar, de manera que el Nàpols va retallar distàncies i es va veure més a prop de la victòria. I així van arribar al descans, ja que cap dels dos equips va poder marcar el mateix pes malgrat que els pupils de Xavi no van deixar d'intentar-ho.





A la segona meitat, primer Piqué i després Aubameyang, van marcar els gols que els asseguraven la victòria. El Nàpols també va anotar un més, el que va fer pujar el 2-4 al marcador, però no van poder fer res més que això. El Barça va ser superior. Si en els primers partits de l'era Xavi els faltava atreviment en atac, sembla que ja ho han trobat. La confiança en ells mateixos és més que llavors, les rematades també i, amb això, els gols.





El conjunt blaugrana, encara que encara lluny del que pot arribar a ser, ha millorat molt des de llavors. Li planta cara als seus rivals i així ho va fer dijous contra el Nàpols, un equip de nivell que no oblidem que lluita per guanyar la lliga italiana. I va aconseguir passar-li per sobre, per la qual cosa es va classificar per als vuitens de final de l'Europa League.