La Comunitat de Madrid admet que el germà d'Ayuso va cobrar 283.000 euros de Priviet

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid /@Comunitat de Madrid





La Comunitat de Madrid (CAM) ha informat que el germà de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, va facturar un total de 283.000 euros l'any 2020 a l'empresa Priviet Sportive. Aquesta és la primera ocasió en què ho admet, ja que fins ara només havia reconegut un dels pagaments, per valor de 55.850 euros, que va justificar amb una gestió per adquirir màscares.





Ara, la CAM ha admès que la suma total és de 283.000 euros, una quantitat molt similar a la que va donar Pablo Casado en una entrevista a la COPE. Segons la Comunitat de Madrid, aquesta suma de diners "se substància en quatre factures, corresponents a quatre treballs diferents". A això, afegeixen que “d'aquestes quatre factures, només una té a veure amb un contracte de la Comunitat de Madrid . Aquesta factura és de 55.850 euros, més IVA”.





Aquesta informació l'han facilitat a un grup selecte en un argumentari, l'han avançat Mediaset i El Confidencial i també hi ha tingut accés Diario16. Segons aquest darrer mitjà, el govern madrileny ha explicat que no es tracta “ d'una comissió per obtenir el contracte de l'Administració, sinó del cobrament de les gestions realitzades per aconseguir el material a la Xina i el seu trasllat a Madrid”. Així, afirmen que “és una contraprestació per la seva feina”.

A l'argumentari de la CAM, aquests reiteren que només 55.850 euros del total de 283.000 està relacionat amb les màscares que van signar amb l'empresa esmentada. Justifiquen no haver fet esment prèviament a les altres tres factures amb el mateix argument que va donar la presidenta Ayuso: “No són contractes que tinguin relació amb la Comunitat de Madrid”.





D'aquesta manera, des del govern de la Comunitat de Madrid usen unes paraules similars: “No és una comissió, sinó el cobrament de gestions que va realitzar”. Per tant, “no tenen cap relació”.