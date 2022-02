Mor atropellat un vianant a la A-27 a Tarragona

Dos tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques /@EP





Un home de 29 anys va morir aquest dijous a la nit al ser atropellat per un cotxe al quilòmetre 3 de l'A-27 a Tarragona per causes que s'investiguen, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Amb aquesta víctima, que vivia a Tarragona, ja són 24 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes interurbanes des de començament d'any.





Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 21.07 hores i van enviar quatre patrulles al lloc dels fets, fins on també s'hi van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).