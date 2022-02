Rússia confirma que ha pres la central de Txernòbil

Les autoritats ucraïneses detecten un augment "significatiu" dels nivells de radiació gamma /@EP





El Govern de Rússia ha confirmat aquest divendres que ha pres el control de la central nuclear de Txernòbil en el marc de l'ofensiva militar llançada aquest dijous a Ucraïna i ha assegurat que el nivell de radiació a la zona està dins dels paràmetres normals.







El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, ha recalcat que "les accions conjuntes d'efectius russos de desembarcament aeri i els ucraïnesos del batalló que custodia la central nuclear són garanties que grups nacionalistes o altres organitzacions terroristes no podran aprofitar la situació" per fer una "provocació nuclear", ha recollit l'agència russa de notícies Sputnik.









No obstant això, les autoritats ucraïneses han apuntat a un augment "significatiu" dels nivells de radiació a la zona d'exclusió de Txernòbil, si bé han afegit que ara com ara no es poden determinar els motius dels canvis registrats a causa dels combats a la zona.





"Les dades del sistema automàtic de supervisió de la zona d'exclusió, disponibles online, mostren que els nivells de control de radiació gamma han augmentat de forma significativa", ha manifestat l'Inspector de l'Estat per a Regulació Nuclear en el seu compte a la xarxa social Facebook.





L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) va demanar el dijous "màxima moderació" per evitar qualsevol dany a les instal·lacions nuclears del país, com és el cas de Txernòbil.





El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va subratllar que aquests fets són "una declaració de guerra contra tota Europa" i que les tropes ucraïneses "estan donant la seva vida perquè la tragèdia de 1986 no es repeteixi".





D'altra banda, Konaixénkov ha manifestat que més de 150 militars ucraïnesos han deposat les armes i s'han lliurat en el marc de les operacions militars a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, la independència de les quals va ser reconeguda recentment per Moscou.





"Durant els combats, van deposar les armes i es van rendir més de 150 membres de les diverses forces de seguretat d'Ucraïna. En l'actualitat, se'ls exigeix que signin un jurament en el qual renuncien a participar en les hostilitats. En breu podran reunir-se amb els seus familiars", ha resolt.