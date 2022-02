Els 41 regidors de Barcelona condemnen "enèrgicament" l'atac de Rússia a Ucraïna

Reclamen "la fi de les hostilitats i la retirada immediata de les tropes" /@EP



Els 41 regidors de l'Ajuntament de Barcelona han condemnat "enèrgicament" l'atac de Rússia a Ucraïna ordenat pel president rus, Vladimir Putin, en una declaració institucional que han signat tots els grups municipals.





L'alcaldessa, Ada Colau, ha llegit la declaració al Saló de Cent amb tots els regidors d'ERC, comuns, PSC, Junts, Ciutadans, PP, Valents i la regidora no adscrita, abans de començar el ple municipal d'aquest divendres, i ha expressat una "certa sensació d'incredulitat" davant de la situació a Ucraïna.





"Barcelona no vol mirar cap a un altre costat", ha afirmat la primera edil, que ha agraït a tots els grups municipals haver acordat per unanimitat fer aquesta declaració a favor de la pau i en contra de la guerra, ha dit.









El text reclama “la fi de les hostilitats i la retirada immediata de les tropes russes del territori ucraïnès”, així com que els seus promotors assumeixin responsabilitats.





Tilda l'operació militar contra Ucraïna de "violació flagrant dels drets humans i del dret internacional" i lamenta que tindrà greus conseqüències a escala regional i global.









Els regidors s'han solidaritjat amb la població ucraïnesa, han traslladat el seu "afecte i suport" a aquesta comunitat a Barcelona i han destacat que donen suport a la reacció de la Unió Europea en aquest conflicte, en defensa de la pau i els principis i valors democràtics.





"Barcelona és una ciutat de pau que sempre ha dit que no a la guerra", per això, han fet una crida al diàleg i advoquen per treballar amb celeritat per una solució diplomàtica que posi fi a la invasió.