El CIMM posa en relleu el protagonisme femení a la música medieval ibèrica

El Centre Internacional de la Música Medieval celebrarà el proper 5 de març les jornades Notes en femení: música i dones en entorns palatins, que pretenen posar en relleu el paper de la dona dins de la cultura musical de l'Edat Mitjana. L'esdeveniment tindrà lloc al Monestir Reial de Santa Maria de la Valldigna . Parlem d'una activitat que compta amb el suport de la Mancomunitat de la Valldigna i de la Conselleria de Cultura valenciana, i que el CIMM organitza en col·laboració amb l'Associació Jimena (Joves Investigadors Medievalistes a Noves Aproximacions).





Partitura sobre un piano /@Pixabay





A través d'una sèrie de conferències impartides per un grup d'expertes i experts de renom acadèmic, la sessió abordarà diferents aspectes relacionats amb la presència femenina a les manifestacions musicals que van tenir lloc a l'edat mitjana . Com a fermall d'or tancarà les activitats de la jornada l'actuació del mític ensemble francès de música antiga Alla Francesca.





Els temes que debatran estan vinculats a la cultura trobadoresca que envoltava la cort d'Alfons X el savi, i també amb les dones a la música musulmana, entre d'altres. D'aquesta manera, i a mode d'introducció, la musicòloga de la Universitat NOVA de Lisboa Elsa de Luca exposarà els resultats del projecte de recerca paleogràfic al voltant de la notació musical ibèrica. Seguidament, la doctora Manuela Cortés García, investigadora a la Universitat de Granada sobre la música d'al-Andalus, intervindrà amb una ponència sobre el perfil de les dones llaudistes i aduferes musulmanes, tal com apareix a les fonts iconogràfiques àrabs.





Maricarmen Gómez Muntané, musicòloga especialitzada en l'Edat Mitjana i el Renaixement, analitzarà el paper de la dona en la música dels temps d'Alfonso X, i l'historiador Miguel García-Fernández s'endinsarà en el tema de la presència de les veus femenines a la lírica galaic portuguesa de l'època del Rei Savi.





La part acadèmica de les jornades serà clausurada per la xerrada de María Giménez al voltant del nou projecte discogràfic del seu conjunt musical, Manseliña, María Pérez es maenfestou, dedicat a les cantigues d'escarni dirigides a la mítica soldadera de trobadors Maria Pérez Balteira. Les anomenades cantigues de maleir expressaven obertament el mal que es desitja a altres, mentre que les cantigues d'escarni parlaven malament d'algú, però amb paraules encobertes. La figura de la Balteira apareix per primera vegada a la cort de Ferran III, però comença a brillar pels seus escàndols a l'època del regnat del fill d'aquest, Alfonso X, on va seduir i manipular no pocs trobadors gallec portuguesos.





Dissabte a la tarda, a les 19:00 hores, tindrà lloc a les dependències del monestir l'actuació del conjunt Alla Francesca, una de les formacions de més fama i renom dins de la interpretació de la música medieval europea. Fundada el 1989 per Brigitte Lesne i Pierre Hamon, està especialitzada en la cançó en solitari i instrumental utilitzant peces d'època com arpes, llaüts, flautes de bec i flautes de travessera, entre d'altres. Alla Francesca, que compta amb més de vint discos al mercat, pertany al Centre de musique médiévale de Paris (CmmP).