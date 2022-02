Denunciat penalment per presumptament provocar un incendi a Calonge

Lloc de l'incendi a Calonge /@Mossos - Agents rurals





Els Agents Rurals van denunciar penalment el 25 d'octubre un home per presumptament provocar un incendi a Calonge (Girona ), informen en un comunicat aquest divendres.





Diversos agents rurals que estaven fent treballs al municipi van localitzar les restes d'un incendi forestal que afectava una superfície aproximada de 20 metres quadrats.





També van localitzar pastilles d'encendre foc, ampolles amb alcohol, ampolles amb dissolvent, gasolina i una caçadora negra , i van iniciar una investigació per determinar les causes de l'incendi i identificar els presumptes autors, ja que els primers indicis evidenciaven que havia estat intencionat.





Es va sol·licitar la presència del grup de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, per complementar la inspecció ocular i recollir els objectes localitzats per fer-ne l'anàlisi posterior, i van iniciar un dispositiu per localitzar el sospitós.





Fruit de la investigació, van identificar i van denunciar penalment el presumpte autor, que ja havia estat denunciat anteriorment per un delicte d'incendi i danys.