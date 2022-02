Els Mossos denuncien una presumpta falsa llevadora que supervisava parts sense titulació a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dimarts passat una dona de 28 anys /@Mossos







A finals del 2021, una patrulla de Mossos va haver d'intervenir en un incident a l'hospital de la Seu d'Urgell (Lleida): el responsable mèdic d'un nou nascut d'un part de risc va determinar traslladar un menor a l'hospital d'Arnau de Vilanova (Lleida), davant la reticència inicial dels pares.





Arran d'aquest fet, els Mossos van tenir coneixement que aquest embaràs va ser supervisat per una llevadora particular perquè ajudés la família al part al seu domicili, encara que finalment es va realitzar a l'hospital.





Aquesta investigació va permetre saber que hi va haver "dos embarassos més que hauria supervisat aquesta persona, que es presentava com a llevadora llicenciada en obstetrícia al seu país d'origen, i cobrava uns 2.000 euros per embaràs".





Els agents van comprovar que aquesta presumpta llevadora no tenia titulació per exercir cap professió sanitària ni estava en procés d'homologació, i la van citar a la comissaria i la van denunciar penalment com a presumpta autora d'un delicte d'intrusisme professional, tres presumptes delictes d'estafa i falsedat documental .





Així mateix, han explicat que la denunciada s'haurà de presentar davant de l'autoritat judicial quan sigui requerida.