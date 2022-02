Zero Project premia els nous trens del metro de Barcelona com a exemple internacional d’accessibilitat

Zero Project ha premiat els nous trens de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) com a bona pràctica mundial en qüestions d’accessibilitat. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha recollit el guardó a la gala Zero Project Conference (ZeroCon22), que s’ha celebrat aquest dijous a la seu de Nacions Unides a Viena i ha comptat amb líders mundials, portaveus de reconegudes organitzacions i impulsors d’iniciatives innovadores en favor dels drets de les persones amb discapacitat.





Zero Project premia TMB /@TMB







Per arribar a ser escollida com una de les 76 bones pràctiques guardonades (d’entre les prop de 400 que es van presentar inicialment), les mesures d’accessibilitat dels nous trens han passat el filtre de les valoracions d’experts que revisaven tres criteris principals: innovació, impacte a la societat i possibilitats d’escalabilitat. Les propostes premiades provenen de 35 països. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha valorat aquest reconeixement i “el treball conjunt de TMB i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMPD), junt amb diverses associacions, per aconseguir una accessibilitat que és condició necessària per garantir un transport públic per a tothom”.





NOU RECONEIXEMENT PER A L'ACCESSIBILITAT DE BARCELONA





Els trens (que s’estan fabricant a les installacions d’Alstom) van concebre’s des de l’inici com un projecte que millorés les condicions d’accés i d’experiència de viatge dels collectius de persones amb discapacitat física, orgànica, visual, auditiva o intellectual, així com de les persones grans i amb mobilitat reduïda.





Per assegurar l’èxit del procés, TMB ha treballat en estreta collaboració amb l’IMPD, així com amb entitats representatives d’aquests collectius que han contribuït a validar les millores introduïdes en el disseny de les noves sèries 7000 i 8000.





A més de les millores físiques a l’interior i l’exterior dels trens, s’hi ha incorporat sistemes de comunicació especialment pensats per a usuaris amb discapacitat visual, auditiva iintellectual. Hi destaca NaviLens, que ofereix informació a través de marcadors digitals intelligents que s’escanegen amb el mòbil, i que es trobarà a les noves pantalles digitals ubicades sobre les portes dels trens.





Es dona la circumstància que Barcelona ha estat reconeguda recentment (als Access City Awards) com la tercera ciutat més accessible d’Europa, amb una candidatura on les mesures d’accessibilitat universal dels transports també han jugat un paper clau.





ELS PRIMERS TRENS, EN SERVEI AL MAIG





Els trens que ha valorat el jurat del Zero Project formen part d’una comanda de 50 unitats (la compra de material mòbil ferroviari més important de la història de TMB) que serviran per substituir, a les línies 1 i 3 del metro, els trens més antics encara en funcionament (de les sèries 2000, 3000 i 4000), així com per ampliar amb dues unitats la flota de la L3. Està previst que el nou material vagi entrant progressivament en servei a partir de finals de maig vinent.







Zero Project és la iniciativa insígnia de la Fundació Essl d’Àustria que, amb els guardons, mira d’impulsar la implementació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat investigant, identificant, comunicant i donant suport a les pràctiques i polítiques innovadores a nivell mundial i en tots els sectors de la societat. Cada edició es dedica a una temàtica concreta que enguany era l’accessibilitat.