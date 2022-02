Zelenski denuncia l'ofensiva russa a Kíev i la compara amb l'atac nazi el 1941

Volodimir Zelenski @ep





El president d' Ucraïna , Volodimir Zelenski , ha denunciat aquest divendres l'ofensiva militar russa contra la capital, Kíev, i ha comparat aquestes operacions amb l'atac de l'Alemanya Nazi el 1941, alhora que ha recalcat que les forces russes estan atacant objectius civils a la ciutat.





"Bombardeigs, una casa assolida, un incendi. Tot això recorda el primer atac d'aquest tipus contra la nostra capital, que va tenir lloc el 1941", ha manifestat Zelenski fent referència a l'ofensiva de l'Alemanya nazi contra Ucraïna durant la Segona Guerra Mundial.





El ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, també ha confirmat al seu perfil oficial de Twitter que aquest divendres a la nit s'haurien produït explosions a Kíev. " Horribles atacs amb coets russos a Kíev. L'última vegada que la nostra capital va experimentar una cosa així va ser el 1941, quan va ser atacada per l'Alemanya Nazi ", ha dit.





Així, Zelenski ha recalcat que les autoritats russes "diuen que els objectes civils no són un objectiu per a ells". "És mentida. De fet, no distingeixen les àrees en què operen", ha denunciat el mandatari ucraïnès, que ha apuntat que "l'Exèrcit i els civils estan igualment sota atac rus".





"L'objectiu d'aquest atac és pressionar els ciutadans d'Ucraïna, pressionar tota la societat. Emfatitzo: No només el Govern, tots els ucraïnesos. Avui més que ahir", ha ressaltat, abans d'apuntar a "terribles explosions" a primera hora del dia a Kíev. Zelenski ha apuntat a més que les forces ucraïneses "no van permetre que l'enemic materialitzés els seus plans operatius d'invasió durant el primer dia" i ha exalçat l'"heroisme" dels ucraïnesos. "L'enemic va ser detingut a la majoria de les direccions", ha reiterat.





"Les forces de defensa aèria d'Ucraïna estan protegint els nostres cels tant com és possible. Els avions enemics operen de manera traïdora en zones residencials, inclosa la capital", ha dit. "Aquest matí estem defensant sols el nostre Estat, igual que ahir", ha criticat.





En aquest sentit, ha lamentat que “les forces més poderoses del món estiguin mirant des de lluny” i ha ressenyat que les sancions imposades fins ara contra Moscou són insuficients. "¿Les sancions d'ahir van convèncer Rússia? El que escoltem als nostres cels i veiem a casa nostra és que no n'hi ha prou", ha assenyalat.





"Les tropes estrangeres estan encara intentant ser més actives al nostre territori. Només la solidaritat i la determinació dels ucraïnesos pot preservar la nostra llibertat i protegir l'Estat", ha argumentat Zelenski, que ha demanat a la població "aturar l'enemic allà on sigui" vist".





"El destí d'Ucraïna depèn només dels ucraïnesos. Ningú excepte vosaltres podrà controlar les vostres vides. Som a casa nostra, la veritat és del nostre costat. No serà possible destruir la nostra manera de ser. Els míssils Kalibr estan indefensos davant la nostra llibertat", ha assenyalat.





En un altre ordre de coses, ha insistit que Rússia "haurà de parlar abans o després" amb les autoritats ucraïneses. "Parlar sobre com acabar els combats i aturar aquesta invasió. Com més aviat arrenquin aquestes converses, menors seran les pèrdues de Rússia", ha dit.





Finalment, ha aplaudit les protestes a diverses ciutats russes contra la invasió. "Ahir a la nit van començar a bombardejar àrees residencials a l'heroica ciutat de Kíev. Això em recorda el 1941. Als ciutadans russos que van sortir a protestar. Us veiem. Això significa que ens heu escoltat i que comenceu a confiar en nosaltres. Lluiteu per nosaltres. Lluiteu contra la guerra", ha conclòs.





Per la seva banda, les autoritats russes van anunciar dijous que reprimiran qualsevol manifestació no autoritzada al seu territori. Fora de les fronteres russes, les protestes pacífiques s'han registrat a diverses ciutats del món.





Posteriorment, Zelenski ha publicat un missatge al seu compte a la xarxa social Twitter en què ha insistit que Ucraïna "defensa la seva llibertat i la seva terra" i ha demanat "ajuda internacional efectiva". "He discutit això amb (el president de Polònia) Andrzej Duda", ha assenyalat.





"He demanat als Nou de Bucarest --l'ala d'Europa de l'Est de l'OTAN-- ajuda en matèria de defensa, sancions i pressió sobre l'agressor. Junts, hem de posar Rússia a la taula de negociacions. Necessitem una coalició contra la guerra", ha reblat.





Zelenski ha confirmat a més una conversa amb el primer ministre britànic, Boris Johnson, per abordar els "atacs traïdors" contra Kíev. "Avui, Ucraïna necessita més que mai el suport dels socis. Demanem contramesures efectives contra Rússia. Les sancions han de ser reforçades", ha manifestat.