Iberdrola aporta 7.836 milions d'euros el 2021 a les arques públiques dels països on és present

El president Ignacio Sánchez Galán /@Iberdrola





Iberdrola ha informat aquest divendres en un comunicat de l'impacte positiu que la seva activitat té a la societat. Segons diuen, "es reflecteix, a més de la seva aposta per un model sostenible que reactivi l'economia i l'ocupació, en l'aportació a les arques públiques que comporta la seva activitat a tot el món".





Així, afirmen que "la contribució fiscal d'Iberdrola va pujar a 7.836 milions d'euros el 2021 a nivell global -un 5% més que l'any anterior, és a dir, 361 milions d'euros més- ". Sobre això, assenyalen que aquesta xifra equival al 42% del seu benefici abans d'impostos sobre societats, altres tributs i Seguretat Social a càrrec de l'empresa. Aquest increment s'ha degut, principalment, a l'augment dels tributs energètics i altres tributs recaptats derivats de la pròpia activitat econòmica d'Iberdrola".





A més, des de la companyia comparteixen que han aportat 21 milions d'euros en impostos cada dia del 2021. Però també detallen que, els darrers cinc anys, Iberdrola ha destinat més de 38.500 milions d'euros al pagament d'impostos.





Aquesta xifra total de contribució fiscal contempla, d'una banda, els tributs propis de la companyia, que van ascendir als 3.125 milions d'euros el 2021, -enfront dels 2.938 milions d'euros del 2020-, i els tributs recaptats a través de la seva activitat, que s'han situat als 4.711 milions d'euros -enfront dels 4.537 milions del 2020”, expliquen.





Després, a la seva nota informativa, fan una anàlisi per països on comenten que Espanya és la que rep una aportació més gran, amb 3.469 milions d'euros el 2021, més d'un 44% del total, mentre que, com a conseqüència del procés de internacionalització de la companyia, la seva aportació a l'Ebitda és del 33%.





Darrere se situa el Brasil, on a través de la seva filial Neoenergia, la companyia ha aportat 2.058 milions d'euros el 2021. Als Estats Units la contribució fiscal ha superat per primera vegada els 1.000 milions d'euros el 2021 -en concret, s'ha situat a 1.037 milions d'euros-.