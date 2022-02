Telefónica encén el 5G a la banda de 700MHz

Logo de Telefónica /@EP





L'empresa Telefónica ha encès el 5G a la banda de 700 MHz després que tots els operadors hagin rebut l'autorització per part del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per activar els equips ràdio (nodes) d'aquesta banda de freqüències.





El Mobile World Congress serà el primer gran esdeveniment que gaudirà de la cobertura 5G comercial de 700 MHz de Telefónica, que es complementa amb un desplegament especial de 5G a la banda de 3,5 GHz realitzat per la companyia als diferents pavellons de la Fira Barcelona.









La cobertura 5G arriba actualment a més del 80% de la població , no només a les capitals de província sinó també a poblacions de menys de 3.000 habitants. I és que des del passat mes de juny, una vegada resolta la subhasta de 700 MHz, Telefónica ha desplegat la infraestructura essencial per oferir als usuaris la cobertura 5G en 700 MHz com més aviat millor.





Avui dia Telefónica té estacions base 5G instal·lades que cobriran 700 poblacions de tot el país una vegada que se'n completi l'encesa. L'objectiu principal és finalitzar el 2022 amb 1.400 municipis amb 700 MHz i el 2023 arribar als 2.400.