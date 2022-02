Investigadors espanyols descobreixen una diana terapèutica per tractar un tipus de càncer d'endometri

Investigadors de l'IRBLleida /@EP





Investigadors del grup de Patologia oncològica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida (UdL) i del departament d' Anatomia Patològica de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida han identificat en un estudi una potencial diana terapèutica per al tractament del càncer d'endometri que es diagnostica en estadis avançats i presenta mutacions al gen ARID1A.





La revista 'Molecular Oncology' ha publicat els resultats de l'estudi en què han identificat que la sobreexposició de la proteïna HDAC6 confereix a les cèl·lules tumorals una major agressivitat però alhora més sensibilitat a determinats fàrmacs , ha informat l'IRBLleida en un comunicat aquest divendres.





Segons els autors, aquesta última característica permetrà fer tractaments personalitzats, de segona línia --un tractament que es realitza després del tractament inicial, ja sigui perquè no ha funcionat correctament o perquè el pacient no tolera els efectes secundaris--, que són " més eficaços per a aquests pacients.





Per a la investigadora i primera autora del treball, Cristina Megino, aquestes troballes poden contribuir a "determinar l'actitud i el tractament que cal seguir" de les pacients amb cacionoma d'endometri en estadis avançats que presentin mutacions en aquest gen.





Aquesta investigació també ha comptat amb la col·laboració de personal del grup de Mecanismes Moleculars i Teràpia Experimental en Oncologia de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i del Centre de Recerca Biomèdica en Càncer a la Xarxa de l'Institut de Salut Carlos III.