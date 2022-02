Descobreixen un forat negre que desafia les teories actuals sobre la seva formació

Un equip d'investigadors que lideren la Universitat de Turku i en què participa l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) han descobert un forat negre que desafia els models teòrics actuals de formació d'aquest tipus d'objectes compactes ja que revelen una diferència de més de 40 graus entre l'eix de l'òrbita de la binària de raigs X anomenada MAXI J1820+070 i l'eix de rotació del forat negre.





Recreació del forat negre descobert per l'IAC - @IAC







L'existència d'un forat negre en aquest sistema binari va ser confirmada prèviament per un equip d'investigadors de l'IAC, amb observacions realitzades al Gran Telescopi Canàries (GTC o Grantecan) i al Telescopi William Herschel (WHT), de l'Isaac Newton Group, tots dos instal·lats a l'Observatori del Roc dels Nois de La Palma.





Sovint, en els sistemes espacials compostos per objectes més petits orbitant al voltant del cos massiu central, el propi eix de rotació d'aquest cos està alineat amb l'eix de rotació dels seus satèl·lits.





Així passa al Sistema Solar, on els planetes orbiten al voltant del Sol en un pla que coincideix, aproximadament, amb el pla equatorial de l'estrella , informa l'IAC en una nota. La inclinació de l'eix de rotació del Sol respecte a l'eix orbital de la Terra és de set graus.





"L'expectativa de l'alineació entre els cossos celestes, en gran mesura, no es manté per a objectes com ara els forats negres que es troben en sistemes binaris de raigs X", afirma Juri Poutanen, professor d'Astronomia de la Universitat de Turku i autor principal d'aquest article.





CATACLISME CÒSMIC





A més, apunta que "els forats negres d'aquests sistemes es van formar com a resultat d'un cataclisme còsmic, el col·lapse d'una estrella massiva, i actualment, el forat negre s'alimenta de gas que procedeix de la seva estrella companya".





Així, prossegueix, "podem observar radiació en el visible i en raigs X emesa per aquesta matèria en un darrer sospir, abans d'entrar a l'horitzó d'esdeveniments, també observem emissió a radi procedent del raig o jet de partícules relativistes expulsat pel sistema ".





Seguint el senyal d'aquests jets, els investigadors han pogut determinar amb gran precisió la direcció de l'eix de rotació del forat negre.





Aproximadament un any després de la seva identificació, amb l'instrument MAXI instal·lat a l'Estació Espacial Internacional, la quantitat de gas que queia sobre el forat negre va començar a disminuir i així el sistema es va enfosquir.









Des de llavors, una part notable de l'emissió prové de l'estel company. De l'estudi d'aquesta estrella amb GTC es va poder mesurar la inclinació de l'òrbita mitjançant tècniques espectroscòpiques i va resultar coincidir pràcticament amb la inclinació del jet.





"Per establir l'orientació espacial de l'òrbita cal conèixer també la posició angular de la binària al pla del cel", explica Manuel Pérez Torres, investigador de l'IAC i coautor d'aquest article.





PUBLICACIÓ A LA REVISTA 'SCIENCE'





Així mateix, afegeix que "el mesurament va ser obtingut estudiant una propietat de la radiació emesa per la binària, la seva polarització, aquesta informació, combinada amb resultats previs, ha donat una imatge detallada de l'arquitectura de la binària i l'orientació 3D dels seus components, conduint així a la troballa d'un forat negre que trenca, sorprenentment, molt inclinat pel que fa a la seva òrbita”.





Els resultats, que es van publicar aquest divendres a la revista 'Science', obren una perspectiva interessant sobre la formació de forats negres i l'evolució d'aquest tipus de sistemes, ja que una desalineació tan extrema és difícil d'aconseguir en molts escenaris de formació de forats negres i evolució de sistemes binaris.





"La diferència de més de 40 graus entre l'eix orbital i el gir del forat negre va ser completament inesperada. Fins ara, quan es feien models del comportament de la matèria en un espai temporal corb al voltant d'un forat negre, els científics havien assumit que aquesta diferència era molt petita. Els models actuals ja són realment complexos, i aquestes noves troballes ens obliguen a afegir-los una nova dimensió al problema”, assenyala Poutanen.





Prèviament a l'elaboració d'aquest treball, un equip d'astrofísics liderat per l'investigador de l'IAC, Manuel A. Pérez Torres, va confirmar la presència d'un forat negre i va obtenir la inclinació de l´òrbita amb dades obtingudes també des de La Palma, amb el Gran Telescopi Canàries (GTC o Grantecan) i el Telescopi William Herschel (WHT).





Tot i això, les observacions clau per a l'elaboració d'aquest treball es van fer utilitzant el Telescopi Liverpool i l'instrument polarimètric DIPol-UF, al Telescopi Òptic Nòrdic, que pertany a les Universitats de Turku (Finlàndia) i d'Aarhus (Dinamarca), tots dos instal·lats al cim de La Palma