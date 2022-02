On se celebren els millors Carnavals de Catalunya aquest cap de setmana?

Aquest cap de setmana és Carnaval i aquesta celebració és una de les que més es viu a Catalunya. La majoria de pobles i ciutats preparen desfilades de disfresses, concursos i diferents activitats que mobilitzen bona part de la població. Tant se val si parlem de nens o de grans, són molts els ciutadans que aprofiten aquest cap de setmana per vestir-se vestits dels seus personatges favorits, d'animals, per sortir en pijama al carrer o fer-ho amb caretes que no deixen reconèixer les seves cares.





La festivitat comença amb l'arribada del rei del Carnestoltes o del 'rei Carnestoltes' si ho diem en català. Això es produeix dijous, encara que durant tota la setmana hem pogut veure pels carrers nens disfressats. El dia que finalitza el Carnestoltes és el Dimecres de Cendra, en què s'enterra la sardina i comença el període de quaresma. I durant el cap de setmana és quan tenen lloc gran part de les rues de Carnaval.





Aquest any, marcat per la pandèmia, alguns municipis han decidit ajornar les cavalcades atesa la situació actual de la pandèmia. No obstant, molts altres ajuntaments han optat per tornar a omplir els carrers de colors aquest 2022. Dit això, vols saber on viure els millors carnavals de Catalunya?





SITGES





Aquest és, segurament, el Carnestoltes més famós de tota la comunitat. En aquesta ocasió el consistori de Sitges ha adaptat les rues a la situació actual del Covid-19, adaptant els carrers per on passarà perquè hi hagi més espai. Tot i que aquest any la cavalcada està limitada a 41 carrosses, segur que la festivitat tornarà a portar l'alegria a aquest municipi català.

















VILANOVA I LA GELTRÚ





Just al costat de Sitges trobem Vilanova i la Geltrú i en aquesta localitat té lloc any rere any una altra de les celebracions més grans de Carnaval de Catalunya. Aquest 2022, encara que tornarà a omplir els carrers, no se celebrarà la Merengada. Però sí que hi haurà Comparses, guerra de caramels i balls nocturns.

















SOLSONA





Aquesta localitat catalana, després de la incertesa viscuda durant moltes setmanes, va decidir que el Carnaval tornaria a celebrar-se aquest 2022. En aquesta ocasió, serà la 52a edició del Carnaval. Així, tal com informen des de la web dedicada a aquesta festivitat, Solsona tindrà espectacles per a nens i grans, una rua de comparses, concurs de disfresses i la seva tradicional elecció del ruc.

















IGUALADA







Igualada vol recuperar l'essència del carnestoltes aquest any, encara que alguns esdeveniments se celebraran de forma telemàtica i en els presencials serà obligatòria la mascareta. Però tornen les comparses i els concursos de les mateixes. També els 'cercavila', la rua de carnestoltes (aquest dissabte 26 a les 18:30h) i els espectacles.