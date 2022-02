Dimiteix un tinent d'alcalde de Santa Susanna acusat de violació

Ajuntament de Santa Susanna @ep





El tercer tinent d'alcalde i regidor de Seguretat i Mobilitat de Santa Susanna (Barcelona), Josep Lluís Mulero , ha dimitit aquest divendres després de ser acusat d'una presumpta violació, segons ha avançat el Periódico.





En un comunicat, l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha explicat que el regidor ha pres aquesta decisió per poder fer front “a un tema judicial que té pendent i que no té res a veure amb la seva activitat a l'Ajuntament”.





L'escrit d'acusació constata que Mulero ha estat investigat per un jutjat de Madrid per suposadament haver forçat sexualment una treballadora d'una empresa de la qual ell és gerent.





FETS DE 2018





Segons el fiscal, el 9 de maig de 2018 Mulero va contractar la dona com a teleoperadora i li va informar que el 14 de maig "havia de viatjar amb ell a Madrid per fer un curs de formació, juntament amb altres persones, sabent que no hi hauria més empleats en aquest viatge ni s'impartiria aquest curs".





Ha detallat que l'home presumptament va reservar una única habitació per a tots dos, i que quan van arribar a Madrid, després de sopar en un restaurant de la ciutat, van tornar a l'hotel perquè l'empleada estava "marejada i somnolenta".





La dona es va quedar adormida al llit, on el processat, "amb ànim de satisfer el seu instint libidinós i aprofitant l'estat d' inconsciència", en va abusar sexualment.





El fiscal sosté que aquests fets constitueixen un presumpte delicte d'abús sexual i demana una pena de 8 anys de presó, 6 de llibertat vigilada, la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, al seu domicili o qualsevol lloc on es trobi en un radi de 500 metres durant 10 anys, i indemnitzar-lo amb 12.000 euros.