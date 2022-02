Putin demana a l'exèrcit ucraïnès que faci un cop d'estat per enderrocar el Govern d'Ucraïna

Vladimir Putin @ep





El president de Rússia, Vladimir Putin, ha cridat l'Exèrcit ucraïnès a assumir el poder per la força -és a dir, a fer un cop d'estat- davant la incapacitat de les autoritats ucraïneses, a les quals ha qualificat de " drogadictes " i " neonazis " ", d'assolir una solució negociada per posar fi al conflicte".





" M'agradaria dirigir-me als homes de l'Exèrcit ucraïnès, no permetin que aquests nacionalistes usin les seves dones, els seus fills, els seus ancians com a escuts humans. Preneu el poder a les seves pròpies mans ", ha declarat el president rus durant una reunió especial del Consell de Seguretat Nacional recollit per la cadena de televisió russa RBC.





"Sembla que per a nosaltres serà més fàcil negociar amb vostès que amb aquesta colla de drogoaddictes i neonazis de Kíev que han pres tot el poble ucraïnès com a ostatge", ha afegit el mandatari en una intervenció retransmesa per la televisió russa i també recollida per la agència TASS.





Putin, a més, ha aprofitat per "elogiar l'eficàcia de les Forces Armades russes, han estat actuant de manera honorable i heroica per protegir el poble rus i la seva pàtria".





El discurs té lloc després que la Presidència de Rússia mostrés aquest divendres la disposició a enviar una delegació d'alt nivell a la capital de Bielorússia, Minsk, per mantenir converses amb Ucraïna, un dia després de l'inici de l'ofensiva. " En resposta a la petició del president ucraïnès, Volodimir Zelenski, estem disposats a enviar representants del Ministeri d'Exteriors i la Presidència per a unes negociacions ", ha dit el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, segons ha informat l'agència russa de notícies Sputnik.





Hores abans, Zelenski va oferir a Putin aquest procés "per aturar la mort de persones", poc després que un dels seus assessors afirmés que Kíev està disposat a negociar un estatus "neutral" si, a canvi, rep garanties de seguretat per part de Moscou, tal com va recollir l'agència ucraïnesa de notícies UNIAN.