Euskadi i Zona Franca Barcelona busquen innovar a l'ocupació davant la nova economia

Idoia Mendía durant un acte electoral a Sant Sebastià | @EP





La Vicelehendakari Segona i Consellera de Treball i Ocupació d'Euskadi , Idoia Mendia, ha visitat les instal·lacions del Consorci de la Zona Franca de Barcelona per aprofundir aspectes d'ocupació i formació relacionats amb la nova economia.









També ha pogut conèixer tots els projectes de l‟entitat en matèria d‟igualtat de gènere, així com la seva aposta dins l‟àmbit logístic amb la celebració d‟una nova edició del Saló Internacional de Logística (SIL).

Després de signar el Llibre d'Honor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB ), la primera aturada de la visita ha estat la 3D Incubator , una iniciativa del CZFB i Leitat, amb l'ajuda de fons FEDER mitjançant la Fundació Incyde de las Cambres de Comerç d´Espanya. Mendia ha pogut observar l'ecosistema que envolta la primera incubadora europea d'alta tecnologia en 3D, que ja compta amb 80 empreses incubades, i el seu impuls de noves tecnologies dins de la nova economia, que també implica el sorgiment i la promoció de nous llocs de treball .





La Vicelehendakari també ha visitat les instal·lacions de DFactory Barcelona , node d'indústria 4.0 que té per objectiu albergar totes les tecnologies protagonistes de la revolució digital, on ha pogut conèixer de primera mà com, a través d'aquest projecte, es generaran noves oportunitats de negoci i d'ocupació de qualitat gràcies al seu esperit de ser un centre de R+D+i col·laboratiu. En aquest sentit, es preveu que el projecte generi 1.500 llocs de treball directes i fins a 5.000 llocs indirectes.





I doia Mendia ha explicat que la importància de compartir experiències que s'estan desenvolupant a Euskadi a "una aposta per la innovació en l'ocupació perquè aquesta sigui de qualitat, inclusiva i igualitària. La nova economia, enmig de la profunda transformació que estem vivint, amb una aportació extraordinària de recursos públics per impulsar-la, ha de ser la plaanca per a aquest ocupació diferent amb un compromís de qualificació permanent de les persones treballadores".