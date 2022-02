L'alcalde de Kíev demana a la població aprovisionar aliments, aigua i articles de primera necessitat

Vitali Klitxkó @ep





L'alcalde de Kíev, Vitali Klitxkó, ha demanat aquest divendres als residents de la capital del país que es dotin d'aigua, aliments i articles de primera necessitat davant la invasió russa del territori i l'avanç de les tropes cap a la ciutat.





"Proveir-se d'aigua, aliments i articles de primera necessitat. Preparar roba d'abric i mantes per portar-les als refugis", ha dit en unes declaracions a l'agència de notícies Ukrinform.





Les autoritats de la ciutat han alertat que aquest matí s'han registrat nous atacs amb míssils a la zona. Klitxkó, exboxador, va fer dijous una crida al suport "de tot el món" per imposar "sancions veritablement doloroses" a Rússia.





Les forces armades de Rússia han intensificat en les darreres hores l'ofensiva sobre Kíev, amb mobilitzacions per terra i aire que fan témer una imminent entrada a la capital ucraïnesa, on un edifici de nou plantes ha patit danys greus per la suposada demolició d'una aeronau.





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat que els bombardejos russos han afectat zones civils i ha confirmat "terribles" explosions a Kíev, equiparables a les de la Segona Guerra Mundial. "La darrera vegada que la nostra capital va experimentar una cosa així va ser el 1941, quan va ser atacada per l'Alemanya nazi", ha dit el ministre d'Exteriors, Dmitró Kuleba .