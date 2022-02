El cardiòleg i divulgador científic, el Dr Valentí Fuster, imparteix una lliçó pels 50 anys de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital de Bellvitge | @EP





L'eminent cardiòleg i divulgador, El Dr. Valentí Fuster imparteix una lliçó magistral pels 50 anys de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Ho ha fet a la conferència Cardiología del segle XXI. Imatges del cor i del cervell, que ha omplert aquest divendres la sala d'actes de l'Hospital Universitari de Bellvitge





Segons el científic, "Els problemes cardiovasculars s’originen al cervell; per tant, utilitzar el cervell per a fer el canvi cap a hàbits de vida saludables és la millor forma de prevenció”. Pel director mèdic del Mount Sinai Medical Center de Nova York i director del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) de Madrid, "hi ha una relació molt directa entre set factors de risc –obesitat, pressió arterial alta, diabetis, colesterol elevat, dieta inadequada amb excés de sal, sucre i greix, sedentarisme i tabac- en el camp cardiovascular que afecten la microcirculació cerebral i les artèries, que ara podem veure gràcies a les tecnologies de la imatge i la intelligència artificial”.





És per això que “aquests set factors de risc, que afecten les grans artèries també afecten les artèries petites del cervell, contribuint a la malaltia degenerativa senil”, ha alertat el cardiòleg. “Ens hem oblidat de mantenir una bona salut abans d’arribar als 40 anys, i realment l’impacte durant les primeres dècades de vida és decisiu”, ha puntualitzat.





El Dr. Valentí Fuster ha insistit en què, si es vol tenir impacte en salut, cal incidir en els infants: “sobretot dels 3 als 6 anys, quan tenen molt pocs centres cerebrals”. “Els conceptes que emmagatzemen en el cervell els acompanyen tota la vida, tenint impacte decisiu quan són adults” ha afegit el científic. La conferència del Dr. Fuster s’emmarca en l’agenda d’actes de celebració del mig primer segle de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que es va inaugurar el 8 de novembre de 1972.