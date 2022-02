Les novetats estrella del MWC2022

@EP

S'espera que entre 40.000 i 60.000 persones es donaran cita a Barcelona del 28 de febrer al 3 de març per assistir a la nova edició del Mobile World Congress (MWC), on els màxims representants de la innovació tecnològica anticiparan les línies de l'escenari futur que ens espera.





Amb el lema de ' Connectivitat desencadenada ', els principals temes que tractarà el MWC 2022 són la tecnologia financera , la intel·ligència artificial , la tecnologia al núvol , el 5G , l'Internet of Things (IoT), els problemes climàtics i la ciberseguretat . L'organització ha exposat que presentarà una nova àrea anomenada ' Industry City ' dedicada a la demostració sobre com indústries com la tecnologia financera o la mobilitat intel·ligent estan liderant la tecnologia connectada, entre altres aspectes.







Les novetats de la fira començaran el dia abans de l'obertura de portes, el diumenge 27 de febrer, quan algunes marques han emplaçat les presentacions de producte, com és el cas de HMD (Nokia), TCL i Samsung .





Honor

Presentaran la sèrie Honor Magic 4 amb una càrrega sense fils "més ràpida que qualsevol".





Huawei

Es desconeix encara quina sorpresa prepara Huawei per al MWC Barcelona d'aquest any més enllà que sí que hauria de ser present. Segurament no decidirà presentar en societat el Huawei P60 , però en canvi sí que podria triar renovar altres models com el Huawei Mate X.





Nokia

S'espera la presentació del Nokia 10 .





Oppo

OPPO ha confirmat que presentarà un “ nou producte de connectivitat que mostrarà noves tecnologies en telefonia mòbil”.







Poc

Està confirmat que POCO presentarà els POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro el mateix dia que comenci el Mobile, a les 7 de la tarda.







Realme

Està anunciat el llançament del Realme GT 2 Pro , un nou smartphone de gamma alta que va ser presentat a la Xina fa algunes setmanes. La companyia ha assegurat que portarà la "càrrega més ràpida del món".





Samsung

Fa alguns dies la firma coreana va presentar els Samsung Galaxy S22 i les Galaxy Tab S8 , per la qual cosa seria estrany que presentés nous smartphones. Se sospita també que pugui presentar una nova generació de Galaxy Book .







Sony

Es dóna per fet que la companyia presentarà el Sony Xperia 1 IV , encara que no l'hagi de llançar fins mesos després, tal com ja va passar amb el Xperia 1 III que es va anunciar a l'abril de 2021, però no va arribar fins a l'agost.





Xiaomi

S'espera que la companyia xinesa aprofitarà la seva presència per anunciar totes les novetats del Xiaomi 12 . El que és segur és que s'exposaran per primer cop els quatre dispositius de la sèrie Redmi Note 11 i tots els Xiaomi 11, però no se n'esperen novetats.





Aquestes només són algunes de les empreses que formaran part d'aquesta edició del Mobile. El llistat complet es pot consultar a la pàgina oficial del certamen.





Fabricants de telèfons mòbils





Samsung

Nokia

OPPO

ZTE

Huawei

Fujitsu

Xiaomi

Realme

Honor

Lenovo





Telecomunicacions :





Telefònica

Vodafone

Orange

Deutsche Telekom

Verizon

DOCOM





Altres empreses tecnològiques





Meta (antiga Facebook)

Ericsson

Qualcomm

MediaTek

Cisco

Google

Jolla

Intel

Fisker

LG Innotek

Amazon Web Sercices

Oracle

Ookla

Red.es

VMWare

Canonical

HP

IBM