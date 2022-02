L'Alpine d'Alonso es retira per una avaria

Fernando Alonso, pilot d'Alpine | @EP





L'asturià Fernando Alonso s'ha vist obligat a retirar-se dels Test de Barcelona després de patir una avaria al sistema hidràulic del monoplaça. L' A522 va provocar una bandera vermella aquest divendres al matí, última jornada jornada dels tests de pretemporada. L'escuderia d'Enstone va aclarir que "Fernando va demanar parar el cotxe després de reportar una pèrdua de pressió. S'ha recuperat per al garatge i investigarem el problema", tot i que més tard va informar que es devia a una fallada hidràulica i encara n'estan investigant el motiu.





Durant aquests entrenament que s'estan fent a Barcelona , l' Alpine de l'asturià no ha destacat a les taules de temps sinó que s'havien enfocat a rodar moltes voltes per comprovar la fiabilitat del monoplaça. L'A522 no havia patit cap incident rellevant fins a l'avaria d'aquest divendres. Alpine confia que amb les peces noves que arribaran als tests de Bahrain milloraran les seves prestacions i faran un pas més en la recerca d'un cotxe que serveixi per pujar posicions i lluitar per podis.





La temporada de Fórmula 1 comença a escalfar motors. Queda menys d'un mes perquè comenci. El 20 de març serà el dia de la primera cursa del Campionat Automòbil . Serà al GP de Bahrain on es veurà a quin lloc són cadascun dels equips que formaran la graella de sortida de la Fórmula 1 d'aquest any.